Scintille in vista nelle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5 e i protagonisti della "querelle" saranno Can e Yigit. I due non faranno altro che "punzecchiarsi" per Sanem, ma in realtà anche quest'ultima avrà il suo ben da fare con Polen, che in ogni modo proverà a riavvicinarsi a Can.

Can e Yigit litigano per Sanem

Nelle prossime puntate di DayDreamer Sanem sarà più decisa che mai: nonostante sia tornata insieme a Can, la ragazza deciderà di non lavorare più alla Fikri Harika, ma di continuare la sua collaborazione con la casa editrice di Yigit, che le permetterà di pubblicare il suo primo romanzo.

A ogni modo la giovane Aydin avrà ancora un progetto in corso con l'agenzia, che riguarda la tutela degli animali abbandonati e a questo progetto decideranno di collaborare anche Polen e Yigit. Quindi tutti si riuniranno per esporre le proprie idee, ma in realtà la riunione sarà l'ennesima occasione che Can coglierà al volo per cercare di riportare Sanem in agenzia. Metterà in risalto il fatto che la ragazza ha delle grandi idee da pubblicitario, troppo sprecate per lavorare in una casa editrice e questo causerà un battibecco tra lui e Yigit.

Polen prova ancora a riavvicinarsi a Can

Non saranno solo a Can e Yigit a litigare, infatti ci saranno scintille anche tra Sanem e Polen. Quest'ultima infatti, nonostante la giovane Aydin e il fotografo siano tornati insieme, proverà in ogni modo a riavvicinare Can a sé.

Alcuni battibecchi inizieranno durante una paura pranzo, dove il fotografo si era accordato di mangiare in ufficio con Sanem, ma improvvisamente giungerà anche Polen con tante buste piene di cibo.

Questo pranzo, però, diventerà ancora più particolare di quanto la giovane coppia poteva immaginarsi, infatti anche Yigit si aggiungerà al trio, dicendo che sta semplicemente accettando un invito di Sanem.

Una situazione particolarmente complicata.

Mevkibe scopre che Can e Sanem sono tornati insieme

Come se non bastasse, la giornata si presenterà ancora più complicata, quando durante la pausa pranzo, alla Fikri Harika, giungerà la madre di Sanem, Mevkibe. Convinta che sua figlia sia stata a Smirne con Yigit, andrà a trovarla in ufficio per sincerarsi su come siano andate le cose.

Per un attimo la giovane Aydin avrà paura che Yigit non le regga il gioco (Sanem, infatti, è stata per tutta la notte con Can), ma davanti a un'incredula Polen l'editore confermerà che la ragazza si trovava a Smirne con lui.

Durante questa visita Mevkibe scoprirà che Can e Sanem sono tornati insieme. Le cose sembreranno andare finalmente per il meglio, ma nessuno potrà immaginare che Huma, dopo aver scoperto il ritorno di fiamma della coppia, complotterà con il fine di farla riallontanare. Questa volta, però, l'obiettivo "da distruggere" non sarà solo Sanem, ma l'intera famiglia Aydin.