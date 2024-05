Nihan intercetterà un pacchetto che arriverà per Emir da parte del ricattatore nella nella puntata di Endless Love in onda venerdì 17 maggio. Le anticipazioni spiegano che la donna scoprirà una chiavetta con una registrazione audio di Emir e Karen, ma per il momento non lo dirà neanche a Kemal. Quest'ultimo, nel frattempo, prometterà ad Asu che sarà più presente per lei, mentre Nihan sarà molto infastidita nel saperli insieme. Per Banu, invece, sarà difficile accettare la richiesta di Emir che vorrebbe che Tarik si innamorasse di lei. Nonostante tutto, Banu sarà costretta ad accettare l'incarico del suo capo.

Il pacchetto per Emir da parte del ricattatore

Kemal andrà a colazione con Asu e parlerà con lei del loro rapporto. Soydere ammetterà di aver preso un po' le distanze da lei dopo il trasferimento a Istanbul e le chiederà se si sia pentita di questa decisione. Asu gli risponderà che se potesse tornare indietro farebbe le stesse scelte per stargli vicino. Kemal sarà molto dolce con la sua amica: "Sei molto preziosa per me, d'ora in poi mi prenderà più cura di te, perché sei mia amica". Asu sarà un po' imbarazzata dalla promessa di Kemal, visto che lui ha tenuto a sottolineare la sua amicizia, ma accetterà le sue parole con affetto. Nel frattempo, a casa Sezin arriverà un pacchetto per Emir e Nihan riuscirà a vederne il contenuto prima del suo arrivo.

La donna troverà una chiavetta con una registrazione audio tra lui e Karen.

Il difficile compito di Banu per Emir

Nihan ascolterà la conversazione tra Emir e Karen, avvenuta poco prima di mettere in atto l'omicidio per incastrare Ozan. Nella registrazione audio Kozcuoğlu chiede se è tutto pronto e la ragazza gli dice che non si pentirà di aver affidato a lei e alla sua amica quel compito.

Nihan riuscirà a lasciare l'ufficio di Emir prima del suo arrivo e telefonerà subito a Kemal per comunicargli quanto ha scoperto. Quando saprà che l'ingegnere è con Asu, però, Nihan penserà che sia meglio non dirgli nulla. Nel frattempo, Emir telefonerà a Banu e le ordinerà di far innamorare Tarik di lei al più presto. La ragazza proverà ad opporsi alla richiesta del suo capo, ma alla fine sarà costretta come sempre a piegarsi al suo volere.

Piccoli momenti di serenità per Kemal e Nihan

Nelle puntate precedenti, Kemal e Nihan sono stati nuovamente molto vicini. La moglie di Emir è scappata dalla villa per andare con Kemal a cercare Karen. I due non hanno ottenuto nessuna informazione utile alla loro indagine, ma si sono ritagliati un po' di tempo per stare insieme.

Nel frattempo, Galip è rimasto molto affascinato da Leyla quando l'ha incontrata per la prima volta e ne ha parlato ai Sezin. La gelosia di Onder è stata evidente e Vildan si è infastidita molto per la reazione di suo marito.