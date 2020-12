In questi giorni Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno avuto delle divergenze che hanno fatto stare molto male l'attrice. Quest'ultima, infatti, si è lasciata andare ad un confronto molto sincero con Giulia Salemi in cui le ha manifestato quello che prova davvero per la coinquilina.

Nello specifico, Rosalinda ha ammesso di essere innamorata della modella, in quanto lei, quando vuole davvero bene ad una persona, non distingue l'amicizia dall'amore. Proprio per questo motivo, la ragazza è rimasta male di alcuni avvicinamenti tra Mello ed altre donne della casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo di Rosalinda con Giulia

Durante una chiacchierata con Giulia Salemi in salotto, Rosalinda Cannavò si è molto aperta raccontando come sta vivendo quest'amicizia speciale con Dayane e le discussioni avute con lei di recente.

La protagonista ha detto: "Mi ha fatto rimanere male per dei gesti". Il riferimento della ragazza è andato all'avvicinamento tra Dayane e altre donne della casa. In seguito ha aggiunto: "Non è questione di gelosia, ma io ci rimango male, perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme". Giulia è sembrata molto comprensiva nei suoi confronti, sta di fatto che in più occasioni le ha mandato dei sorrisi di affetto.

Cannavò confessa di amare Dayane

Rosalinda, poi, a bassa voce ha confidato: "Quando voglio bene do tutto, per me l'amicizia è come l'amore, io sono innamorata di Dayane, se tu sei mia amica io ti amo". Cannavò, dunque, ci ha tenuto a ribadire più volte di non fare alcuna distinzione tra i rapporti sentimentali e quelli amicali. Questo è il motivo per il quale, in alcune occasioni, può essere portata ad avere delle reazioni eccessive, che sembrano essere delle scenate di gelosia.

Rosalinda ha ammesso che talvolta può cadere nell'errore proprio a causa di questa visione che ha dei rapporti, tuttavia, la cosa importante è che, in ogni cosa che fa, è sempre sincera.

Le considerazioni dell'attrice sul suo modo di vedere i rapporti

Giulia si è trovata d'accordo con le parole della sua interlocutrice, al punto da definirla come "L'anima più pura della casa".

A quel punto, Rosalinda ha detto che nella sua vita diverse persone l'hanno esortata a modificare questo suo lato caratteriale, ma questo significherebbe non essere più se stessa. Per tale motivo, adesso la donna non ha più intenzione di cambiare se stessa per compiacere gli altri, ma preferisce mostrare in modo sincero e senza filtri tutti i suoi pregi e i suoi difetti.

Cannavò, dunque, ha chiosato il suo discorso dicendo che, se determinate cose vissute nella sua vita non l'hanno modificata, vuol dire che allora non cambierà mai.