Si è molto parlato nelle ultime ore di Ginevra Lamborghini e del fatto che, molto probabilmente, non sarebbe più entrata nel cast del GF Vip. A dare conferma a questa indiscrezione ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini. Quest'ultimo, durante un collegamento sul sito ufficiale del Reality Show, ha annunciato che la ragazza non prenderà parte al programma.

Il motivo risiede nel fatto che la probabile concorrente ha avanzato troppe pretese in fase contrattuale. Nel dettaglio avrebbe chiesto di non parlare affatto di sua sorella e di tutta la sua famiglia. Signorini non ha accettato questa condizione e le ha detto di rimanere a casa.

Il motivo per cui Ginevra Lamborghini è stata scartata dal GF Vip

A distanza di un po' di tempo è, finalmente, spuntata la verità in merito all'assenza di Ginevra Lamborghini dal cast del GF Vip. Il conduttore ci ha tenuto a specificare che la ragazza sarebbe stata un'ottima protagonista in quanto è estremamente simpatica è ironica. Tuttavia, in fase contrattuale ci sono state delle difficoltà insormontabili. In particolar modo, Alfonso ha detto: "Lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa non si potesse parlare né della sorella Elettra né della sua famiglia". Questa condizione sine qua non non è stata affatto gradita da Signorini, il quale, le ha risposto dicendo: "Ma allora di che parliamo?".

La stoccata di Alfonso Signorini

Il conduttore è sembrato anche alquanto stizzito dal comportamento della ragazza, sta di fatto che ha proseguito dicendo: "Di che parliamo, della tua linea di moda? Vabbè ma non sei mica Donatella Versace". Per tale motivo, la contrattazione tra il cast del GF Vip e Ginevra si è interrotta definitivamente. Signorini le ha consigliato di starsene a casa ed ha detto: "Me ne faccio una ragione".

Secondo il punto di vista del conduttore, i paletti imposti da Ginevra le avrebbero impedito di dimostrare, finalmente, di non essere solo "la sorella di". A tal proposito, Alfonso ha sentito il bisogno di fare un paragone con Francesco Oppini. Anche il giovane proviene da una famiglia molto più rinomata e grazie all'esperienza, è riuscito a dimostrare di essere anche molto altro.

L'occasione sprecata da Ginevra

Francesco, quindi, è riuscito ad acquistare un'identità fortissima, pertanto, non ha più bisogno di menzionare Alba Parietti per essere riconosciuto. Questo sarebbe potuto accadere anche a Ginevra nel caso in cui avesse accettato di prendere parte al reality show senza vincoli. Signorini, infine, ha concluso il suo intervento dicendo che, se la ragazza avesse accettato la partecipazione, lui non si sarebbe comportato in modo morboso. Le avrebbe sicuramente chiesto di sua sorella, ma dinanzi un suo rifiuto non avrebbe insistito più di tanto.