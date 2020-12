Ludovica Brancia torna ne Il Paradiso delle Signore. L'arrivo della bella e tenebrosa ''quasi moglie'' di Riccardo metterà in subbuglio i Guarnieri, di certo non pronti a questo ritorno. Ci si domanda perché Ludovica sia tornata a Milano e soprattutto quali siano le sue intenzioni. Nella puntata di martedì, inoltre, Umberto verrà messo in guardia da Adelaide. L'acredine con Silvia non è certo passata e la contessa teme che tra Guarnieri e la sua ex amante possa riaccendersi la fiamma di un tempo, ora che Luciano è lontano e Silvia con il cuore spezzato.

Il Paradiso delle Signore, trama della nuova puntata su Rai 1

Si avvicina il Natale ma non tutti hanno il cuore leggero e colmo di felicità. Marcello vive con il terrore di Mantovano, anche se si è riconciliato con Roberta. Il prestito di Armando non servirà di certo a tenerlo lontano da lui. Vittorio è preoccupato per Pietro e Beatrice e sente la mancanza di Marta, così lontana da lui.

E poi ancora Silvia, distrutta nel profondo per aver perso la sua famiglia. Il malore che l'ha colpita all'improvviso l'ha spaventata e le ha fatto capire di essere sola. Federico però, nonostante tutto, non è riuscito a rimanere impassibile a quanto le è successo e si è riavvicinato a lei.

Adelaide mette in guardia Umberto

Umberto è felice di aver dato un po' di sollievo al povero cuore di Silvia, mediando con Federico affinché si riconciliasse con lei. Adelaide però non è dello stesso parere e, convinta che Silvia stia solo trovando scuse per farsi compatire, mette in guardia Guarnieri.

Nel frattempo, Roberta continua a illudersi che le cose procedano per il meglio. La giovane non sa che Marcello è in pericolo, vessato da un malfattore pronto a tutto.

Ludovica torna a Milano, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Roberta trova per puro caso l'anello di fidanzamento di Marcello ma anche in questo caso le cose non sono come sembrano.

Intanto, il giovane viene mandato in Svizzera da Mantovano per l'ennesima ''commissione'', incontrando un cliente del tutto inaspettato. Finalmente, Agnese è pronta a dire a tutti di amare Armando. Il gesto generoso di Ferraris nei confronti di Marcello le ha fatto capire, ancora una volta, di quale uomo straordinario si sia innamorata. E' tempo di vivere il loro amore alla luce del sole.

Tutto è destinato a cambiare nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore. Dopo un lungo periodo di silenzio, Ludovica torna a Milano. Il suo inganno ai danni di Riccardo le ha fatto perdere tutto, ma la bella Brancia non ha intenzione di arrendersi. Dopo aver chiesto - ancora una volta - la complicità di Cosimo, Ludovica si presenta a Villa Guarnieri, intenzionata a implorare perdono.