Elisabetta Gregoraci continua ad essere la concorrente più chiacchierata del Grande Fratello Vip 5. Dopo la lite avvenuta lunedì 30 novembre con Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta ha cercato di spiegare a Dayane Mello e Selvaggia Roma perché la showgirl calabrese sembra essere sempre impostata. A detta della 60enne, Elisabetta non si starebbe divertendo sul serio al reality show per paura che le arrivino le lettere degli avvocati.

La confidenza della Ruta

Dopo lo scontro fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci avvenuto nella 22esima puntata del Grande Fratello Vip 5, la casa si è letteralmente spaccata: da una parte c'è chi sostiene la modella italo-persiana e dall'altra la showgirl calabrese.

Nella serata di mercoledì 2 dicembre, Maria Teresa ha svelato una confidenza a Dayane Mello e Selvaggia Roma che riguarda l'ex moglie di Flavio Briatore.

La mamma di Guenda Goria ha cercato di spiegare come mai Elisabetta sembra sempre un po' trattenuta rispetto agli altri "vipponi". Maria Teresa ha esordito: "Diciamo che è come se volesse apparire inattaccabile da fuori". Successivamente Ruta è scesa nel dettaglio: "Lei non vuole che le arrivino le lettere dagli avvocati". A detta di Maria Teresa, fuori dal reality show Gregoraci non avrebbe una situazione facile. Per spiegare a Dayane e Selvaggia che Elisabetta non guarda tutti dall'alto in basso, Maria Teresa ha cercato di far capire alle due ragazze che anche quando nella casa di Cinecittà c'è una festa e tutti indossano parrucche, la 40enne sorride ma è sempre trattenuta.

Prima di concludere il suo discorso, Maria Teresa ha descritto Gregoraci come una donna dal grande senso di responsabilità che non si lascia mai andare del tutto. Infine, la mamma di Guenda Goria ha tagliato corto: "Lei non si sta divertendo sul serio".

A quel punto è intervenuta Selvaggia Roma. La 31enne ha riferito di essere a conoscenza di alcune cose riguardanti la vita privata della Gregoraci: "So perché non si può divertire e avere storie qui dentro".

Gregoraci lascerà la Casa

Il clima di tensione che si respira nella casa di Cinecittà è sempre più evidente. Mercoledì 2 dicembre, Elisabetta Gregoraci, in seguito all'ennesimo scontro con Rosalinda Cannavò/Adua Del Vesco, ha dato il via a un duro sfogo. Parlando con Stefania Orlando, la gieffina ha confidato di esserci rimasta male per essere stata attacca in quel modo dall'attrice siciliana.

Nel vedere la sua coinquilina sconfortata, Stefania ha chiosato: "Io mi auguro che tu rimanga". La risposta della diretta interessata, però, è stata categorica: "Lascio la casa". Al di là di quanto accaduto in questa settimana, Elisabetta aveva già comunicato di voler abbandonare il gioco per tornare dal figlio Nathan.