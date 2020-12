Federica De Benedittis per tre anni ha interpretato il ruolo di Roberta Pellegrino a Il Paradiso delle Signore. Dopo l'uscita di scena dalla soap di Rai1, l'attrice su Instagram ha smentito la gravidanza. La diretta interessata ha spiegato di avere deciso di sua spontanea volontà l'allontanamento dal set, perché aveva bisogno di una pausa.

Le dichiarazioni dell'attrice

Ormai non è più una novità, Federica De Benettis ha lasciato il set de Il Paradiso delle Signore. Dopo tre anni, il personaggio di Roberta Pellegrino è stata tagliata fuori dalle trame della soap pomeridiana trasmessa sul primo canale della Rai.

Tramite una diretta Instagram con i suoi fan, l'attrice ha spiegato i motivi dell'addio.

Federica ha spiegato che per il momento Roberta non tornerà. Successivamente, ha affermato: "Dopo un percorso di due anni era giusto per me prendermi una pausa". Dunque, non sono stati gli sceneggiatori a tagliare fuori la Venere ma al contrario è stata una scelta della diretta interessata. Nel corso della diretta con i suoi fan, Federica ha smentito di essere in dolce attesa ed ha ammesso di essere felice di avere più tempo per sé stessa. In merito alle dinamiche avennute all'interno de Il Paradiso delle Signore, De Benedittis ha spiegato perché ha deciso di interrompere la liasion con Marcello Barbieri per scappare a Bologna con "il Mantovano". A quanto pare gli autori della serie televisiva si sono adeguati alla scelta dell'attrice ed hanno optato per un finale movimentato.

In merito ai nuovi progetti di lavoro Federica ha confidato che al momento non c'è nulla di concreto. Tuttavia, non ha nascosto che in futuro potrebbero esserci delle novità. Prima di concludere la diretta, la giovane ha ammesso di essersi commossa per l'affetto dimostrato dai suoi estimatori. Poi, ha dato una piccola speranza ai fan della coppia formata da Marcello e Roberta.

Le parole di Pietro Masotti

Durante la diretta di Federica De Benedittis è intervenuto anche Pietro Masotti. Quest'ultimo nella serie de Il Paradiso delle Signore interpreta il ruolo di Marcello Barbieri. Il giovane ha spiegato che non c'era alcuna via d'uscita nella liasion fra Marcello e Roberta: "Ci voleva una cosa drastica altrimenti Pellegrino non si sarebbe mai staccata".

Nelle nuove puntate della serie, Barbieri proseguirà per la sua strada senza la sua amata Roberta. Nonostante il mancato lieto fine, fra i due attori non sono mancati dei complimenti e delle parole di stima reciproca.

A Il Paradiso delle Signore c'era anche il marito di Federica De Benedittis, Giulio Maria Corso nel ruolo di Antonio Amato. Anche quest'ultimo, però, non figura nei prossimi episodi della soap.