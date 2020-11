Lunedì 23 novembre sarà possibile assistere al primo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5, la soap italiana, ambientata a Milano negli anni sessanta, che quotidianamente appassiona numerosi telespettatori. Nella trentunesima puntata che verrà trasmessa su Rai1, Stefania Colombo sembrerà sempre più innamorata di Federico e cercherà in tutti i modi di intromettersi nella sua vita quotidiana. Sulla falsa riga delle precedenti puntate, il ragazzo sembrerà non ricambiare le attenzioni della Colombo. La giovane Venere continuerà ad illudersi e infatuarsi del giovane Cattaneo.

Spoiler del 23 novembre: Beatrice trova lavoro a Milano

Nel frattempo, nel corso della puntata del 23 novembre, Vittorio verrà a sapere dal nipote Pietro che Beatrice ha trovato lavoro nella città milanese. La signora Conti, avendo tanti problemi economici, dopo la morte del marito (Edoardo Conti) è stata costretta a cercare un lavoro per guadagnare il denaro che le permetterà di pagare i suoi debiti. Riuscirà a non perdere la sua casa? Nel frattempo Vittorio Conti sembrerà arrabbiato in quanto la donna non comunicherà direttamente con lui e dovrà avere notizie sue sempre tramite Pietro. Intanto Roberta, dopo aver superato l’esame di ingegneria con il massimo dei voti, deciderà di rifiutare la proposta della professoressa Barone e quindi non partirà più per Bologna.

Pellegrino comunicherà alle Veneri che preferisce rimanere a Milano, al Paradiso, accanto al suo amato Marcello anche se sarà ignara del piano del giovane Barbieri. Quest’ultimo, infatti, vorrà spronarla a inseguire i suoi sogni e per tale ragione preparerà un piano per farle lasciare Milano e andare a Bologna per non rinunciare al suo futuro.

Agnese e Cosimo collaborano con Gabriella

Durante la puntata di lunedì 23/11, il Paradiso sarà impegnato nell’organizzazione per l’evento dedicato ai ciclisti Sante Gaiardoni e Yermolayeva. Successivamente Agnese e Cosimo inizieranno a collaborare con Gabriella. La giovane stilista riuscirà a realizzare, in tempi molto contenuti, gli abiti adatti agli atleti protagonisti dell’evento.

Intanto Umberto, dopo aver confessato davanti ad Adelaide di essere il padre biologico di Federico, assicurerà alla contessa che non dirà mai la verità al ragazzo. Ma Adelaide, non contenta, si recherà da Silvia e la metterà sotto pressione e successivamente la mortificherà. L’ex segretaria di Umberto, in uno stato di apparante angoscia, cercherà di sfogarsi parlando con qualcuno. La mamma di Federico e Nicoletta si rivolgerà alla zia Ernesta raccontandogli la verità su suo figlio.