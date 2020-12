L'8 dicembre andrà in onda la quarantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15:55 circa. Come confermato dagli spoiler, durante la puntata Roberta sarà parecchio furiosa perché il suo amato Marcello non si è presentato all'appuntamento alla Prima della Scala. Nonostante sia felice per il fatto che il suo fidanzato la seguirà a Bologna, il non presentarsi all'appuntamento insieme a Cosimo e Gabriella la farà arrabbiare molto. Il povero Barbieri sarà costretto a inventare delle scuse alla sua amata, in quanto l'assenza alla serata è dovuta all'ennesimo ricatto del Mantovano.

Il malvivente farà sul serio, nonostante si mostri davanti a Roberta come una persona per bene.

Silvia Cattaneo si sente male e chiamano un dottore

Nel frattempo Silvia Cattaneo verrà a sapere da Stefania Colombo che Federico ha trascorso una serata al cinema in compagnia della sua nuova famiglia composta da Luciano, Clelia e Carletto. La signora Cattaneo sarà addolorata e temerà che il figlio voglia tagliarla fuori per sempre dalla sua vita. Molto preoccupata, Silvia si sentirà male, al punto tale che necessiterà dell'intervento di un dottore. Intanto Agnese verrà a sapere che Armando ha prestato dei soldi a Marcello per saldare il debito con il Mantovano. Ferraris esaurirà tutti i suoi risparmi, tanto che non riuscirà a comprarsi una nuova bicicletta.

Per tale ragione Agnese proporrà alla sua famiglia di fare una colletta per compragliene subito una nuova di zecca.

Federico Cattaneo non va a trovare la madre

Nel corso della quarantaduesima puntata, le ansie di Gabriella sembreranno placarsi. La giovane stilista, infatti, sarà soddisfatta del suo operato in quanto i capi da lei realizzati per le clienti del Circolo, in occasione della Prima della Scala, avranno un successo strepitoso.

Intanto Marcello troverà il modo per ottenere il perdono di Roberta e sarà l'amico Salvatore ad aiutarlo. Dopo tutto questo, il giovane Barbieri riuscirà a chiedere a Roberta di sposarlo? Intanto la zia Ernesta riferirà a Federico Cattaneo che sua mamma ha avuto un malore. Il giovane scrittore sembrerà convincersi ad andare a farle visita, ma successivamente cambierà idea.

Per scoprire come andrà a finire basta guardare l'appuntamento de Il Paradiso delle Signore di martedì 8 dicembre, dalle ore 15:55 su Rai1. La puntata è disponibile anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.