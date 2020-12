Lunedì 4 gennaio 2021 andrà in onda la prima puntata del nuovo anno de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni da poco diffuse confermano che sarà un inizio anno scoppiettante al grande magazzino. Federico, nonostante sia andato da sua madre per la Vigilia, non si sentirà pronto a perdonare Silvia completamente. Vittorio invece sarà unito più che mai alla cognata e ai suoi nipotini. Passeranno delle bellissime giornate insieme, ma l'idea che Beatrice convivrà con il cognato non farà affatto piacere alla Contessa. Adelaide infatti cercherà in tutti i modi di ostacolare il nipote e avrà un confronto faccia a faccia con Beatrice.

Beatrice e Adelaide avranno un confronto

Durante la 156esima puntata il giovane Cattaneo avrà dei nuovi propositi per il nuovo anno. Federico vorrà trasferirsi da casa del padre in modo da lasciare a Luciano e Clelia la loro intimità nella nuova casa. Nel frattempo in casa Conti, dopo aver trascorso le feste insieme, l'atmosfera sarà molto serena e distesa. Beatrice ha passato un bellissimo Natale in compagnia del cognato e dei suoi figli. Tra loro si formerà un bellissimo legame come se fossero una vera e propria famiglia. La nuova situazione non piacerà di certo alla Contessa che non sarà per niente d'accordo che la cognata di suo nipote convivrà con Vittorio. Le donne si incontreranno e avranno un confronto. Le anticipazioni però non rivelano cosa si diranno.

Federico non riesce a perdonare definitivamente Silvia

Nella puntata di lunedì 4 gennaio al Paradiso lo staff sarà occupato per i preparativi in vista dell'Epifania. Le anticipazioni confermano che Serena e Carletto dovranno occuparsi della realizzazione delle calze della Befana. I due bambini litigheranno anche se per certi versi andranno d'amore e d'accordo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

D'altronde avranno molto in comune circa il loro passato: il dolore per la perdita prematura di loro padre. Anche se per Natale tutte le persona dovranno essere tutti più buoni, Federico non riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle. Le sue ferite saranno ancora aperte, Silvia ha nascosto per anni l'identità del suo vero padre. Pertanto lo scrittore non si sentirà ancora pronto a perdonare Silvia definitivamente.

Per scoprire i dettagli della puntata basta seguire l'appuntamento che andrà in onda lunedì 4 gennaio su Rai 1, come di consueto alle ore 15:55 circa. Per rivedere tutte le puntate della fiction basta collegarsi al sito di Rai Play (è anche possibile scaricare l'applicazione, completamente gratuita). Gli episodi settimanali invece verranno trasmesse il sabato su Rai Premium a partire dalle ore 15:05.