Sta per tornare l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV Che Dio ci aiuti 6 che vede protagonista Elena Sofia Ricci. In questi giorni sul Rai 1 sono partiti i promo ufficiali della nuova stagione che debutterà il prossimo giovedì 7 gennaio 2021, giorno in cui su Canale 5 debutterà in prime time la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman. E così, suor Angela e tutti protagonisti del convento più famoso del piccolo schermo si ritroveranno a doversi sfidare con l'attore turco sex symbol, ma i colpi di scena non mancheranno: Azzurra, ad esempio, sarà pronta a diventare una suora a tutti gli effetti.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni trama: il convento si trasferisce ad Assisi, città di suor Angela

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla trama di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che per questo sesto capitolo della fiction prodotta da Lux Vide, i protagonisti lasceranno il convento di Fabriano che in questi anni ha fatto da sfondo alle avventure dei vari protagonisti della fiction e si trasferiranno tutti ad Assisi.

Trattasi di una città che avrà una valenza importantissima ai fini del racconto e della trama, dato che si tratta della città natale di suor Angela, e sarà proprio qui che il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci si ritroverà a dover fare i conti con il suo passato che tornerà di nuovo alla ribalta.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché nel promo spoiler di Che Dio ci aiuti 6 in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia Rai, c'è anche un annuncio molto importante fatto da suor Costanza, interpretata magistralmente da Alda Fabrizi.

Azzurra pronta a diventare suora: l'annuncio di suor Costanza nel promo di Che Dio ci aiuti 6

La madre superiora del convento, parlando con suor Angela, ammetterà di essere contenta della decisione presa da Azzurra, la quale ha scelto di abbandonare la sua "vecchia vita" e di prendere i voti per diventare suora.

Fin qui nulla di strano se non fosse che nel momento in cui suor Costanza pronuncerà queste parole, apparirà proprio Azzurra (interpretata dall'ex Miss Italia, Francesca Chillemi) in minigonna e alla sua visione, la suora "perderà i sensi" e sarà vittima di uno svenimento. Per fortuna ci sarà suor Angela a farla tirare su dopo lo "choc".

Il ritorno di Monica nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti

E poi ancora le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che ci sarà spazio anche per un importante ritorno in scena. Parliamo di Monica, interpretata dall'attrice Diana Del Bufalo che ricomparirà in scena dopo che aveva abbandonato il cast al termine della quarta serie.

Ad Assisi, Monica ritroverà anche il suo ex fidanzato Nico in procinto di convolare a nozze con la sua nuova fiamma Ginevra.