Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore e mercoledì 9 dicembre andrà in onda una nuova puntata in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla trama di questo episodio raccontano che Mantovano non si farà da parte e continuerà a non lasciare in pace la coppia composta da Marcello e Roberta. Intanto Pietro chiederà di poter continuare a lavorare come magazziniere all'interno del grande magazzino, dato che si sta trovando sempre meglio con i suoi colleghi.

La nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 9 dicembre, ecco la trama

Nel dettaglio, Laura chiederà a Salvatore se ci sono delle novità in merito alla sostituta che prenderà il posto di Marcello all'interno della Caffetteria, una volta che il ragazzo partirà per Bologna.

I due, infatti, si sono accordati di assumere una nuova cameriera donna all'interno del locale.

Peccato, però, che Salvatore deciderà di fare di testa sua e soprattutto di non rispettare gli accordi presi con la sua socia. La trama della puntata de Il Paradiso delle signore di questo mercoledì pomeriggio rivelano che Laura scoprirà che il suo socio si è messo alla ricerca di un uomo come sostituto di Marcello e non di una donna. Come reagirà Laura di fronte a questa scoperta?

Pietro chiede di poter continuare a lavorare come magazziniere

E poi ancora arriverà l'attesa sentenza del giudice sul caso di Pietro. Il verdetto finale cambierà radicalmente le dinamiche della famiglia Conti e stravolgerà tutti gli equilibri. Pietro, infatti, ormai sembra essersi affezionato per davvero ad Armando e Rocco.

Proprio per questo motivo, il giovane ragazzo farà una richiesta ben precisa. Le trame de Il Paradiso delle signore del 9 dicembre rivelano che il ragazzo chiederà di poter continuare a lavorare come magazziniere all'interno del grande magazzino dopo la scuola. La sua richiesta verrà presa in considerazione? Intanto Vittorio proporrà a Beatrice di andare a vivere insieme a loro.

Mantovano ronza intorno a Roberta: la trama de Il Paradiso delle signore del 9/12

Armando intuirà che la sua amata Agnese si è prodigata affinché riuscisse ad acquistargli una nuova bicicletta. L'uomo, però, sarà sempre più convinto del fatto che sia giunto il momento di vivere alla luce del giorno la loro storia d'amore. Ecco perché Ferraris vorrebbe che Rocco e Salvatore vengano a conoscenza della relazione che c'è tra lui e Agnese.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 9 dicembre rivelano che Mantovano continuerà a non dare tregua a Marcello e come se non bastasse continuerà a ronzare intorno anche alla sua fidanzata Roberta, che non verrà lasciata in pace dall'uomo. Una situazione che diventerà sempre più difficile da gestire per Marcello.