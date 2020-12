Andrea Zelletta nervoso dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 7 dicembre su Canale 5. L'ex protagonista di Uomini e donne ha risposto a tono all'autore che in quel momento si trovava in regia e gli ha fatto un richiamo ben preciso in merito all'utilizzo del microfono. Il giovane Zelletta non ha gradito tale richiamo, ammettendo di essere già profondamente nervoso. Del resto la serata di ieri non è stata per nulla facile per Andrea, il quale ha dovuto fare i conti con l'ennesima nomination che lo ha spiazzato.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta sbotta contro l'autore

Nel dettaglio, Andrea Zelletta si trovava in camera da letto e si stava svestendo dopo la puntata in diretta di ieri sera.

Il gieffino, però, aveva dimenticato di mettere bene il microfono e così l'autore che si trovava in regia l'ha prontamente richiamato.

"Devi indossare il microfono" ha ripetuto l'autore a lettere spiegate nel momento in cui Zelletta tardava nell'indossare correttamente il microfono all'interno della casa e, a quel punto, è arrivata la reazione stizzita da parte dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Qua già sto nervoso mo pure tu gridi così?" ha sbottato Andrea in dialetto pugliese contro l'autore del Grande Fratello Vip che lo aveva richiamato. Una risposta scaturita sicuramente dal nervosismo che il giovane Andrea ha provato nel momento in cui è finito di nuovo in nomination.

Televoto GF Vip: Andrea finisce in nomination

Ieri sera, infatti, Andrea Zelletta è finito nuovamente al televoto complici Dayane Mello e Giulia Salemi che lo hanno portato di nuovo in nomination assieme a Selvaggia Roma, Stefania Orlando e Giacomo Urtis.

E come è già successo in passato, di solito Andrea non la prende bene.

In più occasioni, infatti, Zelletta ha ribadito di aver superato svariati provini prima di poter entrare a tutti gli effetti come concorrente di questa quinta edizione del GF Vip, motivo per il quale intende difendere e preservare il suo posto all'interno della casa più spiata d'Italia con le unghie e con i denti.

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Oppini al GF Vip

La serata del 7 dicembre è stata caratterizzata anche dall'atteso confronto in giardino tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due si sono rivisti dopo che il giovane influencer in casa ha ammesso di essersi innamorato del suo compagno d'avventura che ormai ha scelto di abbandonare definitivamente il gioco.

Francesco ha tranquillizzato Tommaso, dicendogli che le sue parole non lo hanno turbato minimamente e che lui continua ad aspettarlo fuori dalla casa del GF Vip per poter costruire e rafforzare il loro rapporto di amicizia.