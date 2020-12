Le anticipazioni di questa settimana de Il Paradiso delle Signore, vedono il ritorno di Giuseppe Amato. Il marito di Agnese è deciso a riconquistare la fiducia nella sua famiglia e soprattutto di sua moglie. Nicola Rignanese, l'attore che presta il volto al signor Amato, ha dato degli interessanti spoiler sulle prossime puntate della soap opera e in particolare su Salvatore.

Sono tanti i segreti che verranno a galla nel Paradiso delle signore dopo la pausa per le vacanze di Natale. Adelaide sarà costretta a raccontare cosa è davvero successo con Achille in America, mentre Ludovica rivelerà il contenuto della sua misteriosa valigetta.

Non solo: il ritorno di Riccardo e Nicoletta creerà nuovi intrecci con Ludovica, impegnata a ottenere il perdono dei Guarnieri e vicina a Marcello, vessato dal Mantovano. Per quanto riguarda Giuseppe invece, si verrà a sapere che non ha mai tradito Agnese e, una volta cadute tutte le accuse, ci sarà una svolta nel rapporto con la signora Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Giuseppe destabilizza gli equilibri della famiglia Amato

Nella scorsa stagione della soap Il paradiso delle signore, Giuseppe era stato costretto a trovare rifugio in Germania per scampare alla malavita. Il signor Amato aveva così lasciato soli a se stessi Agnese e i figli Tina, Antonio e Salvatore. Ed è stato proprio Salvatore a voler arrivare alla verità partendo per la Germania.

Qui aveva scoperto che suo padre Giuseppe si era rifatto una vita con un'altra donna. Devastata dalla notizia, Agnese ha passato un periodo fatto di delusione e amarezza. Giorni nei quali però ha capito quanto potesse ancora essere apprezzata e amata da un altro uomo, Armando Ferraris.

Non è stato semplice per Agnese, così legata ai valori tradizionali della famiglia, lasciarsi andare.

Eppure, la costanza e la premurosità di Armando l'hanno sciolta. I due ora si amano e sono anche pronti a vivere il loro amore alla luce del sole. Le loro buone intenzioni però sono state fermate sul nascere dal ritorno di Giuseppe a Milano, che tutto si immagina meno che la moglie si sia rifatta una vita.

L’attore Nicola Rignanese, che interpreta Giuseppe Amato, ha regalato interessanti spoiler sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore che verranno trasmesse nel 2021.

Pare che Agnese venga messa in seria difficoltà dal marito, che non perderà tempo per creare attriti in famiglia, specie quando intuirà che tra lei e Armando c'è del tenero.

Triangolo tra Agnese, Armando e Giuseppe

Stando alle anticipazioni Il Paradiso delle signore, Giuseppe capirà che tra la moglie e Armando non c'è solo un rapporto di stima reciproca. Se in un primo momento verrà sorpreso e deluso dalla scelta della moglie, capirà poi di non avere voce in capitolo, visto che è stato il primo ad abbandonare la famiglia, anche se per cause di forza maggiore.

Sarà così che Giuseppe farà buon viso a cattivo gioco, senza tuttavia perdere la speranza di riconquistare la moglie e la fiducia dei suoi figli: ''Giuseppe si impegnerà a trovare un lavoro'', ha detto l'attore Nicola Rignanese.

Le sorprese non sono finite qui. Nel corso dei prossimi episodi, si scoprirà che Giuseppe non si è affatto rifatto una vita in Germania, come ha dichiarato l'attore: ''Si tratta di un equivoco, tanto che il signor Amato è tornato subito dai suoi appena possibile''.

Ci sarà quindi un triangolo amoroso non scevro di sorprese: Agnese e Armando continueranno a stare insieme vedendosi di nascosto, ma Giuseppe non abbandonerà l'idea di riavere sua moglie.

Puntate ricche di tensione quelle de Il paradiso delle signore di gennaio 2021

L'attore ha poi aggiunto che ci saranno scontri con Salvatore: ''Ci saranno episodi di grande tensione con Salvatore e delle scene molto forti''. Memore degli errori fatti in passato però, il signor Amato proverà a mantenere la calma.

Rignanese ha quindi aggiunto: ''Ci saranno molte sorprese legate a Giuseppe''. Come rivelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021, non saranno le sole. I telespettatori scopriranno cosa nasconde Adelaide riguardo Achille, un segreto che cambierà per sempre gli equilibri di villa Guarnieri.