Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore delle puntate in onda su Rai 1 dal 14 al 18 dicembre vedono il ritorno di Giuseppe Amato, il marito di Agnese che sembrava ormai essersi rifatto una vita in Germania. L'uomo, deciso a riconquistare la moglie, proverà a fare tutto il possibile per dimostrarle di essere cambiato.

Inevitabilmente, il rapporto tra Agnese e Armando subirà delle ripercussioni. La coppia era ormai pronta a dichiarare ufficialmente il loro amore, ma il ritorno di Giuseppe di fatto sarà un ostacolo. Se il buon Ferraris si struggerà ricordando i bei momenti passati con Agnese, quest'ultima non ne potrà più della presenza ingombrante del marito.

In una intervista a un portale web specializzato, Nicola Rignanese (l'attore che interpreta Giuseppe Amato ne Il Paradiso delle Signore) ha parlato del suo personaggio e come si comporterà nel corso delle prossime puntate della soap. A quanto pare, nulla deve essere dato per scontato.

Il Paradiso delle Signore, torna Giuseppe per Agnese

L'attore ha raccontato che Giuseppe tornerà da gran protagonista nelle nuove trame Il Paradiso delle Signore. Uomo dai saldi principi, legato alla famiglia e alle tradizioni, come peraltro Agnese, è stato costretto ad allontanarsi dai suoi cari e in primis dalla moglie. Quando tutti erano preoccupati per lui e lo credevano addirittura morto, ecco la sorpresa: il signor Amato aveva pensato bene di rifarsi una vita in Germania, gettando la moglie nella disperazione.

Una volta che tutte le accuse cadranno, Giuseppe deciderà di tornare a Milano e, come se nulla fosse, proverà a riprendere la tranquilla vita famigliare di prima. Certo non può immaginare che Agnese ora si sia innamorata di un altro e che, dopo tanta fatica, sia pronta a vivere alla luce del sole la sua relazione.

Agnese sorprende Giuseppe

Nicola Rignanese ha poi anticipato che, nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, Giuseppe proverà a riconquistare la fiducia della sua famiglia.

Il comportamento di Agnese lo sorprenderà: che fine ha fatto la donna timida e devota al marito che ha lasciato prima di partire?

Giuseppe però dovrà anche essere comprensivo, visto che è stato via molti mesi e non è riuscito a provvedere alla sua famiglia, anche dal punto di vista economico. Ed è anche per questo motivo che il signor Amato si rimboccherà le maniche per trovare un lavoro e per riavere l'amore di Agnese.

La verità su Giuseppe potrebbe cambiare il rapporto tra Agnese e Armando nella soap Il Paradiso delle Signore

Ma il vero colpo di scena dovrà ancora arrivare. Agnese, se Giuseppe non l'avesse tradita, forse non si sarebbe mai avvicinata ad Armando. Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore, verrà quindi a galla una verità capace di cambiare tutto.

Come ha rivelato Rignanese: ''Giuseppe non ha mai tradito Agnese, è stato tutto un equivoco''. Quando Agnese lo verrà a sapere, cosa deciderà di fare con il suo Armando? L'attore ha assicurato che questa storyline prenderà dei risvolti interessanti e che non mancheranno le sorprese.