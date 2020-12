L'appuntamento con Il Paradiso delle signore ritorna in onda lunedì 21 dicembre 2020 in prima visione assoluta su Rai 1 e le anticipazioni della nuova puntata rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese legate al personaggio di Marcello che dovrà fare i conti con l'addio della sua fidanzata Roberta. Intanto Adelaide proverà in tutti i modi ad allontanare Beatrice da suo cognato Vittorio, temendo che tra i due possa esserci del tenero.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 21 dicembre

Nel dettaglio, Marcello avrà il cuore spezzato in due dopo che Roberto lo ha beccato mentre si scambiava il bacio appassionante con Ludovica.

La Venere senza pensarci su due volte, ha scelto di andare via definitivamente da Milano e di trasferirsi a Bologna dove la attende una grande novità dal punto di vista professionale.

Per Marcello, però, non sarà facile accettare il colpo dato che a Roberta non ha raccontato tutta la verità dei fatti e la donna non sa dei ricatti che il suo fidanzato sta subendo ormai da settimana da parte del Mantovano.

Dopo questo grande cambiamento nella sua vita, Marcello deciderà di non averne un altro subito nell'immediato. Proprio per questo motivo decide di restare in Caffetteria e quindi di mantenere il suo lavoro senza stravolgere ulteriormente i suoi piani e le sue aspettative.

Vittorio attende il ritorno di Marta per le feste di Natale

Intanto Vittorio sarà al settimo cielo perché il ritorno della sua amata Marta è previsto per il giorno della Vigilia di Natale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 21 dicembre 2020 rivelano che Conti vorrebbe trascorrere il periodo delle feste in compagnia di Marta ma anche di Beatrice e dei suoi due nipoti, figli del fratello defunto.

Peccato, però, che la perfida contessa Adelaide non sia dello stesso parere e ha in mente altri piani. La contessa, infatti, pianificherà una riunione di famiglia durante i giorni delle feste di Natale e proverà in tutti i modi ad allontanare Beatrice da Vittorio.

Adelaide tenta di allontanare Beatrice da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21 dicembre

Per farlo deciderà di offrire a Beatrice e ai suoi due figli, un soggiorno in una località sciistica per tutto il periodo delle feste. Il tutto sarà a spese del Circolo che "offrirà" questo soggiorno alla famiglia. Lo scopo della contessa, però, sarà quello di separare Beatrice e Vittorio: riuscirà ad avere la meglio?

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 21 dicembre, inoltre, rivelano che in casa Amato, data l'assenza di Agnese, andranno avanti i preparativi per la cena della Vigilia di Natale in casa Amato. Se ne occuperanno Rocco e Salvatore ma anche Armando e Marcello.