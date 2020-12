Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano grandi sorprese e nuovi colpi di scena nella settimana dal 21 al 25 dicembre. Marta, pur essendo pronta a fare rientro a Milano, purtroppo non riuscirà a festeggiare il Natale con il suo amato Vittorio. Quest’ultimo deciderà di trascorrere le festività con la cognata e i due nipoti, suscitando il disappunto di Adelaide. La contessa di Sant'Erasmo farà di tutto per allontanare Vittorio e Beatrice, perciò farà una grossa offerta all’ex inserviente del Circolo. La giovane Stefania riuscirà a convincere Federico a trascorrere la vigilia di Natale con sua madre Silvia.

Marcello soffrirà moltissimo per la mancanza di Roberta, mentre Armando riceverà un regalo molto speciale.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5: Adelaide fa una proposta a Beatrice

Per tirare su il morale a Silvia, zia Ernesta e Stefania decideranno di fare l’albero di Natale. Dopo la fine della storia con Roberta, Marcello tornerà a lavorare alla Caffetteria, Salvatore e Laura saranno costretti a licenziare la cameriera Sofia Galbiati, ma per non darle un grande dispiacere proprio nel periodo natalizio, la pasticciera consiglierà a Clelia di assumere Sofia come Venere al Paradiso Delle Signore. Nel frattempo, Vittorio Conti sarà alla ricerca di un’idea esplosiva per far brillare ancora di più il Grande Magazzino milanese, soprattutto nella settimana di Natale.

In assenza di Agnese, Salvatore, Rocco, Armando e Marcello organizzeranno qualcosa di speciale per la cena della Vigilia di Natale.

Adelaide, non sopportando l’idea che Vittorio trascorra il Natale con la famiglia del suo defunto fratello, farà una ricca proposta all’inserviente del suo Circolo. Per amore dei suoi figli che non vedono l’ora di trascorrere il Natale con lo zio Vittorio, Beatrice rifiuterà l’offerta della contessa di Sant’Erasmo di un soggiorno in montagna a spese del Circolo.

Silvia vorrebbe trascorrere la Vigilia di Natale con Federico e zia Ernesta, per tirarla su il morale, le mentirà dicendo che il ragazzo ci sarà. Nel frattempo, Luciano tenterà di convincere Federico a perdonare la madre, almeno per il giorno di Natale.

Serena e Carletto aiutano Babbo Natale

Come rivelano le anticipazioni delle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore, per Salvatore e Rocco arriverà il momento di partire per la Sicilia.

In occasione della loro partenza, Maria li sorprenderà con dei piatti prelibati da mangiare durante la Vigilia di Natale. A causa del diverbio tra i suoi figli e il personale del Circolo, Beatrice deciderà di licenziarsi. Mentre Luciano parlerà a Federico del regalo che vorrebbe fare al figlio di Clelia, Umberto chiederà a Vittorio di consegnare il suo regalo al figlio di Silvia.

Intanto, Il Paradiso Delle Signore sarà pronto ad accogliere Babbo Natale: Serena e Carletto saranno i suoi aiutanti Elfi. Grazie alla telefonata inaspettata di Marta, l’atmosfera in Casa Conti diventerà più armonica e serena.

Spoiler Il Paradiso Delle Signore 5, trame puntate 21-25 dicembre: Beatrice dorme da Vittorio

L’arrivo di Babbo Natale al Paradiso Delle Signore porterà tanta gioia e magia.

Le Veneri scopriranno che qualcuno ha divorato tutto ciò che Maria aveva preparato per la cena della Vigilia di Natale e così decideranno di fare una sorpresa a Salvatore, Rocco, Marcello e Armando. Quest’ultimo troverà un biglietto di Agnese sotto la sella della sua nuova bicicletta, un regalo fatto dalla sarta che ora si trova in Sicilia con il marito Giuseppe. Grazie a un’idea di Stefania, Federico deciderà di perdonare la madre e si presenterà a casa sua per il tradizionale evento del ventiquattro dicembre. Stando alle anticipazioni delle puntate natalizie de Il Paradiso delle Signore, Luciano trascorrerà la Vigilia di Natale con la sua nuova famiglia. Visto che Marta non è riuscita ad atterrare a Milano in tempo per le feste natalizie, Beatrice accetterà la proposta di Vittorio, ovvero dormire a casa sua.

Federico racconterà a Luciano della reazione commossa di Silvia quando lo ha visto entrare a casa durante il cenone della Vigilia di Natale. A tal proposito, il ragioniere Cattaneo esorterà il ragazzo a perdonare la madre. Finalmente Cosimo e Gabriella sceglieranno la data delle nozze. Marcello e Salvatore decideranno di aprire la Caffetteria anche nel giorno di Natale, mentre Vittorio porterà Beatrice, Pietro e Serena al pranzo al Circolo. Nel mentre, Federico scarterà il regalo che Umberto gli ha fatto.