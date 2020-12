Prosegue l'appuntamento in prima visione con Il Paradiso delle Signore, in particolare le anticipazioni della nuova puntata che sarà trasmessa mercoledì 16 dicembre su Rai 1 rivelano che ci saranno delle novità legate alla coppia di Marta e Vittorio. I due, dopo un periodo di lontananza, manifestano l'intenzione di riunirsi almeno per trascorrere insieme il periodo delle feste di Natale. Intanto Giuseppe Amato si rimboccherà le maniche per cercare di riconquistare di nuovo l'affetto da parte dei suoi familiari.

Giuseppe prova a riconquistare Agnese: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 16 dicembre

Nel dettaglio, il ritorno a casa di Giuseppe non è stato per nulla facile da accettare per gli altri membri della famiglia Amato.

Proprio per questo motivo, l'uomo si renderà conto che è giunto il momento di darsi da fare in prima persona se intende fare in modo che i suoi familiari tornino ad avere stima e rispetto nei suoi confronti.

Proprio per questo motivo, l'uomo si metterà all'opera per recuperare il rapporto con Salvatore, ma al tempo stesso avrà anche un altro obiettivo da realizzare: riconquistare la fiducia di sua moglie Agnese, che nel frattempo ha voltato pagina intraprendendo una storia d'amore (seppur clandestina) con Armando Ferraris.

Quale sarà la decisione di Agnese? Deciderà di dare una seconda chance a suo marito tornato a Milano, oppure proseguirà la sua storia con Armando? Tutto ciò sarà maggiormente chiaro nel corso delle prossime puntate.

Marta e Vittorio vorrebbero riunirsi per le feste di Natale

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 16 dicembre rivelano inoltre che per Marta e Vittorio dovrebbe arrivare il momento di ricongiungersi per poter trascorrere assieme il periodo delle feste di Natale, ormai è alle porte.

I due coniugi prenderanno una decisione ben precisa su come trascorrere questo periodo: l’idea, infatti, sarebbe quella che la donna rientri a Milano per passare le feste in compagnia dei due nipoti, figli del fratello di Vittorio, deceduto recentemente dopo un incidente.

Marcello si sente in trappola: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16 dicembre

Adelaide, però, non reagirà affatto bene a questa notizia, mentre intanto per Umberto la preoccupazione primaria sarà un altro, ovvero che Vittorio non metta al corrente Marta di tutta la faccenda riguardante Federico Cattaneo.

Le trame saranno incentrate anche su Marcello, che sarà costretto a trovare un alibi per il Mantovano.

Come riuscirà a giustificare la rapina avvenuta la sera prima? Barbieri ormai pare essere in trappola e, dopo aver parlato con Ludovica, capisce che dovrà prendere una drastica decisione.