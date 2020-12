Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 dal 21 al 25 dicembre, Vittorio trascorrerà le feste natalizie con Beatrice e i suoi figli. Federico, intanto, si deciderà a passare la Vigilia di Natale a casa di sua madre, mentre Armando riceverà una bicicletta come regalo da parte di Agnese.

Trama fino al 25 dicembre: Marcello soffre per la partenza di Roberta

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate si respirerà l'atmosfera natalizia. Nonostante ciò, Silvia sarà sempre più di cattivo umore e zia Ernesta e Stefania proveranno a consolarla coinvolgendola negli addobbi di Natale.

La donna, inoltre, vorrebbe che suo figlio trascorresse con lei le festività natalizie. A tal proposito, zia Ernesta le racconterà una bugia per farla stare meglio. Luciano, dal canto suo, proverà a convincere il giovane Cattaneo a stare sua madre nel giorno di Natale.

Marcello, intanto, sarà molto triste per la partenza di Roberta. Barbieri inoltre capirà di non poter cambiare la propria vita per il momento e deciderà di continuare a lavorare in caffetteria. Questo porterà Laura e Salvatore a licenziare la giovane cameriera che avevano assunto per sostituirlo. Dispiaciuta per il destino di Sofia, Laura proporrà a Clelia di assumerla come Venere al negozio. La sofferenza di Marcello, tra l'altro, renderà molto preoccupati i suoi soci Laura e Salvatore.

Spoiler fino al 25/12: Agnese regala una bicicletta ad Armando

Marta dovrebbe tornare a Milano per la Vigilia di Natale e Vittorio vorrebbe trascorrere i giorni di festa in compagnia di sua moglie, Beatrice e i suoi nipoti.

Adelaide, dal canto suo, proverà a cambiare le cose e proporrà a Beatrice di trascorrere le feste in una località sciistica. La donna, però, non accetterà la proposta della contessa, in quanto i suoi figli vorranno passare le vacanze natalizie con Vittorio. Conti verrà a sapere che Beatrice dovrà lavorare anche durante le feste e capirà che in tutto questo ci sarà lo zampino di Adelaide.

Quando il personale del Circolo avrà un diverbio con i suoi figli, Beatrice si convincerà a dare le dimissioni.

Nonostante i preparativi per le feste natalizie procederanno per il meglio, un imprevisto rovinerà l'atmosfera in casa Conti. Marta, infatti, non potrà tornare a casa per festeggiare con la sua famiglia a causa di una tempesta di neve. A quel punto, Vittorio sarà costretto a trascorrere le feste solo con Beatrice e i suoi figli.

Al termine della serata, la donna deciderà di dormire a casa di suo cognato.

Stefania riuscirà a convincere Federico a trascorrere la cena della Vigilia di Natale a casa di sua madre Silvia. Armando, infine, riceverà una bicicletta come regalo da parte di Agnese.