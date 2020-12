La dodicesima e ultima stagione dello sceneggiato Il Segreto continua a essere ricca di sorprese. A movimentare ancora di più le trame in onda prossimamente in Italia sarà Emilia Ulloa. Quest’ultima, dopo essere tornata a Puente Viejo, cadrà nella trappola della marchesa Isabel de Los Visos. L’ex locandiera, convinta che Francisca Montenegro non voglia che le condizioni di salute di suo padre Raimundo migliorino, si farà venire in mente un'idea.

Dagli spoiler si evince che Emilia farà sapere al figlio Matias Castaneda di voler sequestrare, con la sua complicità, suo nonno: questo potrebbe essere l’unico modo per salvarlo.

Il segreto, spoiler: Isabel fa credere a Emilia che Francisca vuole morire con suo padre

Le anticipazioni delle puntate in programma su Canale 5 prossimamente raccontano che i telespettatori assisteranno al ritorno di Emilia Ulloa. Quest’ultima rimetterà piede nel quartiere iberico senza alcun preavviso, per riabbracciare il padre Raimundo. Sin dal primo momento Marcela vedrà la suocera parecchio affranta e crederà che la causa siano le pessime condizioni di salute del padre. Il marito di Francisca, in effetti, sarà ancora in stato vegetativo per colpa delle ripercussioni subite dopo essere stato rapito da Campuzano su ordine di Eulalia Castro.

Non passerà inosservata la reazione che avrà Isabel, quando saprà che Emilia si trova a Puente Viejo.

La marchesa, infatti, approfitterà di una momentanea assenza di Francisca per attuare uno dei suoi piani strategici. La nuova dark lady cercherà di far schierare l’ex locandiera contro Montenegro, facendole intuire che la matrona in realtà è intenzionata a passare a miglior vita con il marito.

Montenegro annulla la nuova visita medica di Raimundo, Emilia vuole sequestrare il padre

Emilia, dopo aver cominciato a pensare che la madre di Tomas e Adolfo potrebbe avere ragione, avrà una discussione con Francisca. I sospetti della moglie di Alfonso aumenteranno ulteriormente, quando Montenegro le farà sapere che nessun altro specialista visiterà suo padre Raimundo, poiché ha annullato tutto.

Scendendo nel dettaglio, Montenegro dirà a Emilia di essere stufa di vedere star male il suo amato e per tale motivo ha scelto di non sottoporlo a ulteriori controlli medici, con la convinzione di riuscire a farlo riprendere con il suo amore. La marchesa coglierà l’occasione al volo per complicare la situazione, nell’istante in cui farà avere il contatto di un nuovo dottore a Emilia.

Per l’ennesima volta Francisca si rifiuterà di far curare il marito, nonostante Matias cercherà di farle cambiare idea. Infine Emilia, dopo aver trovato un ospedale in cui suo padre possa essere curato, farà una richiesta del tutto inaspettata al figlio adottivo. L'ex locandiera dirà al marito di Marcela di aver bisogno del suo aiuto per rapire Raimundo.