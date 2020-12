Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da martedì 8 a domenica 13 dicembre su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Thomas convincerà Danny a dire a Brooke Logan che il marito Ridge Forrester e Shauna Fulton hanno passato la notte insieme. La madre di Hope resterà sconvolta e dopo una conversazione con Fulton, la schiaffeggerà. Quest'ultima nel frattempo suggerirà a sua figlia Flo di donare il rene a Katie per farsi perdonare dalle sorelle Logan.

Brooke apprenderà da Danny che Ridge ha passato la notte con Shauna

Nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5, Thomas Forrester apprenderà da Danny la notizia che suo padre ha passato la notte con Shauna al Bikini. Quindi, lo stilista vorrà far arrivare a Brooke Logan la notizia del tradimento di suo marito con la madre di Flo.

Intanto, Brooke, Hope e Liam saranno molto preoccupati per Douglas e temeranno di perderlo. Nel frattempo, lo stilista convincerà Danny a raccontare alla Logan che Shauna ha trascorso la notte con Forrester senior. La madre di Hope resterà di stucco e non potrà credere al fatto che suo marito l'abbia tradita.

Logan mostrerà le prove del tradimento a suo marito

Poco dopo, Ridge Forrester preparerà una cena romantica a lume di candela per lui e la moglie, in modo tale da stare lontani dai problemi per una sera.

Purtroppo per lui, la donna sarà furiosa per aver scoperto della notte dell'uomo passata al Bikini con Shauna. Logan mostrerà la prova del tradimento a suo marito, cioè la cintura che ha dimenticato nella stanza sopra al Bikini. Lo stilista proverà a convincerà Brooke che tra lui e la madre di Flo non c'è stato nulla, ma la donna non crederà minimamente alla versione dello stilista.

Brooke schiaffeggerà la madre di Flo

Successivamente, Brooke andrà a parlare con Shauna della scorsa notte, poi a un certo punto i toni si accenderanno e la madre di Hope schiaffeggerà la mamma di Flo. Quest'ultima però non si scomporrà minimamente e metterà la donna al suo posto con alcune parole.

Nel frattempo, Brooke non potrà donare il rene a sua sorella, in quanto non sarà un donatore compatibile e così Shauna suggerirà a sua figlia Flo di donare lei il rene per Katie.

Per Fulton questo potrebbe rappresentare il miglior modo per riscattarsi e ottenere il perdono dalle sue zie.

Non ci resta che aspettare la messa in onda su Canale 5 delle prossime puntate di Beautiful per scoprire qualcosa in più sulle vicende dei vari protagonisti. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo tranquillamente mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.