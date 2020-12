La soap opera spagnola Il Segreto continua a riservare numerose sorprese ai telespettatori. Gli spoiler delle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, raccontano che uno dei protagonisti della dodicesima e ultima stagione apprenderà un’amara verità.

Pablo Centeno (Adrián Expósito) mentre si troverà a Bilbao per far luce sulla misteriosa sparizione della madre Maria Jesus (Lidia Navarro), scoprirà che Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro) non ha alcuna parentela con lui.

Il segreto, spoiler: Pablo apprende della scomparsa della madre

Negli episodi che i fan italiani avranno modo di vedere prossimamente, Pablo farà il possibile per far scagionare Jesus Urrutia (Ángel H.

Sánchez). Quest’ultimo si troverà ancora in prigione, con l’accusa di aver causato il decesso di un operaio della fabbrica Solozabal di Bilbao. Per riuscire nel suo intento il giovane Centeno cercherà di mediare con il giornalista Albertos Santos (Gonzalo Trujillo), per convincerlo a ritirare la denuncia presentata al comando di polizia contro il padre di Alicia. A questo punto Pablo deciderà di rintracciare di nuovo sua madre, con la complicità di Marta (Laura Minguell) e Ramon (Pablo Gómez-Pando). Quest’ultimo e la moglie avranno un amico a Bilbao in grado di poter aiutare il giovane Centeno. Il cognato di Rosa e Carolina farà sapere a Centeno che il suo conoscente ha appreso della scomparsa di sua madre Maria Jesus, ma lo inviterà a stare tranquillo.

Pablo non perderà tempo per recarsi sul posto per trovare la madre, ma purtroppo della donna non si avrà alcuna notizia. Il giovane penserà di cercare colei che l’ha messo al mondo nella periferia in cui fece la conoscenza di suo padre Ignacio. Nel contempo Carolina (Berta Castañé), non appena si renderà conto che il suo amato non ha fatto ritorno a Puente Viejo, metterà al corrente il padre dell’accaduto.

Solozabal esigerà di sapere ogni dettaglio della partenza del figlio da Ramon, e oltretutto gli ordinerà di chiedere al suo amico che vive a Bilbao di non lasciarlo mai da solo.

Centeno scopre di non essere figlio di Ignacio, Maria Jesus tese un inganno a Solozabal in passato

Successivamente Carolina quando la governante Manuela (Almudena Cid) la conforterà, le dirà di non aver smesso di amare Pablo pur sapendo che sono fratellastri.

Ed ecco che quest’ultimo farà una scoperta sconvolgente, poiché durante la sua assenza dal quartiere iberico riuscirà ad apprendere che in realtà Ignacio non è suo padre come l’imprenditore crede. In particolare diversi anni fa, Solozabal ebbe una relazione sentimentale segreta con Maria Jesus: non appena quest’ultima rimase incinta, l’uomo d’affari decise di crescere Pablo come suo figlioccio.

Centeno quando tornerà a Puente Viejo farà rimanere scioccato Ignacio, nell’istante in cui gli confesserà che sua madre in passato gli fece intendere con l’inganno che la creatura che portava in grembo fosse sua. Pablo inoltre specificherà ad Ignacio di essere figlio di un marinaio, che non mise più piede a Bilbao.

I Solozabal in poche parole comprenderanno che Maria Jesus non fu sincera, poiché il suo unico scopo era quello di ottenere del denaro in cambio. Per concludere Pablo ringrazierà lo stesso Ignacio con un abbraccio per essersi preso cura di lui, e per averlo accolto nella sua famiglia.