Suor Maura è apparsa per la prima volta in Un posto al sole nella puntata di venerdì 7 giugno. In tale circostanza la Madre Superiora, vedendo Lara impegnata a sistemare delle carte, le ha parlato con toni rassicuranti, ringraziandola per il suo prezioso contributo come volontaria. Nonostante alcune teorie che circolano su di lei, fino a questo momento è sempre stata ritratta come una figura positiva: la religiosa è sempre apparsa pagata, gentile e caritatevole, ma ha dimostrato di avere anche una grande determinazione, riuscendo a tenere testa a Ferri in due occasioni.

Inoltre, sembra essersi sinceramente affezionata a Lara. Tuttavia, alcune anticipazioni hanno gettato un'ombra oscura su questo personaggio, rivelando che la religiosa è a conoscenza di un segreto su Lara e che, in qualche modo, sarà coinvolta nella storyline dell'aggressione.

Aiuta i più bisognosi e ha a cuore Lara

Suor Maura è la Madre Superiora di un convento dove gestisce una mensa per i poveri, offrendo sostegno e aiuto ai più bisognosi. Sebbene non sia stato esplicitato a quale ordine appartenga, il suo abbigliamento suggerisce che faccia parte delle suore francescane, le quali abbracciano una vita semplice e povera, rinunciando ai beni materiali per dedicarsi a Dio e al prossimo. A conferma di questa ipotesi va detto che, sulla porta del suo ufficio, compare la scritta "Pax et Bonum", il motto caratteristico dei francescani.

Per quanto riguarda il suo legame con Lara, sembra che Suor Maura conosca molti dettagli del passato della donna. Tuttavia, pare che le due si siano incontrate solo dopo l'aggressione subita da Martinelli in carcere. La Madre Superiora, inoltre, appare sinceramente intenzionata a proteggere Loredana. Un dettaglio che potrebbe assumere alcune caratteristiche inquietanti.

Un terribile segreto

Una delle teorie più intriganti, ma anche più fantasiose, dei fan è che Suor Maura possa essere la vera madre di Loredana. Sebbene sia molto suggestiva, al momento non ci sono prove che supportino questa ipotesi. Tuttavia, è certo che la suora nasconda qualcosa.

Nelle prossime puntate ci sarà un'aggressione, e subito dopo Lara e Marina avranno un violento litigio in ospedale.

Si scoprirà inoltre che Suor Maura è a conoscenza di un segreto su Loredana che sarebbe meglio non rivelare alla polizia.

Fin dove potrebbe spingersi suor Maura per proteggere Loredana

Ad oggi, Ferri è il principale indiziato come possibile vittima dell'aggressione. Se queste ipotesi venissero confermate, avrebbe senso che Lara e Marina siano in cima alla lista delle indagate.

In questo contesto, Suor Maura potrebbe cercare di proteggere Loredana, evitando di rivelare cosa sia realmente accaduto tra lei e Ferri. Questi nuovi elementi gettano un'ombra su questo personaggio, suggerendo che potrebbe essere, persino, coinvolta come una delle sospettate dell'aggressione.