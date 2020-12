Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d'amore, che andranno in onda prossimamente in Germania, rivelano che Franzi e Tim riusciremo a coronare il loro sogno d'amore convolando a nozze. Prima di ciò, però, i due giovani dovranno attraversare numerose peripezie.

L'episodio delle nozze andrà in onda durante la puntata tedesca del 16 dicembre, dopo circa 300 episodi dal primo incontro dei due giovani innamorati. Prima che il lieto evento si verifichi, però, Tim sarà soggetto a un rapimento che genererà molto sgomento tra i suoi cari.

Tim viene rapito e Franzi riesce a liberarlo

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, finalmente, Tim e Franzi si sposeranno.

Prima che questo accada, però, Ariane proverà in tutti i modi a colpire Christoph. Per riuscire nel suo intento deciderà di far rapire Tim e chiederà alla sua famiglia un riscatto esorbitante. I suoi cari non esiteranno minimamente alla richiesta di denaro e pagheranno la cifra immediatamente. Il giovane, però, non verrà rilasciato. Franzi comincerà a essere particolarmente preoccupata, non solo per il fatto che il suo compagno sia nelle mani di persone poco raccomandabili, ma anche a causa della malattia con cui lui sta combattendo.

La strana usanza della famiglia di Franzi

A tal proposito, Franzi farà di tutto per trovarlo, riuscendo nel suo intento. Una volta terminato questo incubo, i due potranno finalmente pensare a coronare il loro sogno d'amore.

Prima del lieto evento, però, ci sarà un altro passo da compiere. La zia di Franzi, Margit, informerà il futuro marito della nipote che in famiglia hanno una particolare tradizione. L'uomo, per dimostrare il suo amore alla futura moglie, dovrà trovare una sorgente miracolosa è immergervi un fazzoletto ricamato.

Saalfeld non esiterà minimamente e si metterà subito alla ricerca del luogo in questione. Tale ricerca, però, si rivelerà più lunga del previsto. Il giovane, infatti, non riuscirà a presenziare al colloquio prematrimoniale col sacerdote che dovrà celebrare le nozze.

La coppia di Tempesta d'amore convola a nozze

Per non compromettere la situazione, Tobias deciderà di spacciarsi per il gemello. Questa trovata riuscirà a confondere il sacerdote, ma non ingannerà certamente la futura sposa. In seguito a numerose peripezie, finalmente giungerà il grande giorno. Proprio mentre Franzi starà per varcare la soglia dell'ingresso della chiesa il portone si bloccherà. Questo piccolo impedimento, però, verrà immediatamente risolto grazie al tempestivo intervento di Christoph. I due innamorati, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, riusciranno a giurarsi amore eterno e decideranno di lasciare il Furstenhof. Tim, infatti, riceverà una nuova proposta di lavoro in Inghilterra e i due si trasferiranno.