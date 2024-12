Ozan confesserà a Oltan di aver perso il suo milione. "Ho sperperato i tuoi soldi", gli dirà nelle prossime puntate di Tradimento. Le anticipazioni rivelano che Ozan avrà un faccia a faccia con Oltan quando proverà a rubare la macchina di Kaan. L'amico di Tarik chiederà al ragazzo che fine abbiano fatto i suoi soldi e lui gli dirà finalmente la verità. Fidandosi ciecamente di Oltan, Ozan spiegherà che Lara lo ha ricattato con un video e sta minacciando di denunciarlo per l'omicidio di Kaan.

Un nuovo inganno per Ozan in Tradimento

La famiglia Yenersoy festeggerà un evento importante, perché Oylum verrà assolta dall'accusa di omicidio stradale.

Il peggio sembrerà passato e la ragazza festeggerà con la famiglia la bella notizia, ma per Ozan i guai non saranno finiti. Ozan tremerà alla ricezione di un messaggio da Lara: "So che hai ucciso Kaan". Ozan si sentirà in trappola e non avrà altra scelta che sottostare al ricatto della sua ex, che gli chiederà di portargli la costosa auto di Kaan. Ozan tornerà dalla sua famiglia e inventerà una scusa, raccontando che in uno dei cantieri gestiti dalla sua azienda c'è stata un'esplosione e deve partire subito. Tarik e Oylum crederanno alla bugia di Ozan, ma la zia Nazan si renderà conto che il ragazzo è nei guai, visto che è l'unica ad aver scoperto che non lavora da tempo. Ozan spiegherà che deve partire immediatamente per Istanbul per risolvere la situazione.

Ozan continuerà a mentire alla famiglia

Le anticipazioni raccontano che Ozan continuerà a mentire alla famiglia, telefonando per aggiornarli sul falso incidente in cantiere. Il ragazzo, invece, si recherà al deposito di Oltan per rubare la macchina di Kaan e consegnarla a Lara. Ozan entrerà nella proprietà, prenderà le chiavi e si sistemerà in auto, pronto ad andare via, ma sarà fermato da uno degli uomini della sicurezza.

In poco tempo, arriveranno le altre guardie che bloccheranno Ozan e lui farà subito il nome di Oltan. Quando il ragazzo sarà di fronte all'amico di famiglia, dovrà dargli delle spiegazioni e gli racconterà tutto quello che gli è successo. Oltan gli metterà paura: "La polizia sta cercando l'omicida del proprietario della macchina, ti avrebbero scoperto", dirà.

L'amico di Tarik sarà molto diretto con Ozan: "Cosa hai fatto con il mio milione?". Il ragazzo non potrà più mentire: "Ho sperperato i tuoi soldi", dirà. Oltan vorrà saperne di più e Ozan gli spiegherà che Kaan lo ha truffato offrendogli un investimento vantaggioso in j-coin. Il ragazzo sentirà di potersi fidare di Oltan e gli racconterà del ricatto di Lara, che aveva una telecamera nascosta in casa e possiede le prove del suo scontro con Kaan..

Ozan è in trappola ma si fida ancora di Oltan

Nelle puntate precedenti, Kaan è fuggito subito dopo essere stato ferito da Ozan, ma lui continua a pensare di essere un assassino. Oltan ha in pugno il figlio di Tarik, che ha perso il suo milione di dollari e si fida ciecamente di lui, tanto da chiamarlo subito dopo il presunto omicidio.

Oltan ha tutte le prove che potrebbero incriminare Ozan e probabilmente sta aspettando il momento giusto per ricattare lui e la sua famiglia. Nonostante si sia sempre mostrato come amico, Oltan sta giocando sporco con tutta la famiglia. Ozan crede che lo zio lo tirerà fuori dai guai e per il momento nessun altro a parte lui conosce il suo segreto.