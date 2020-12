Michele Dentice è un cavaliere del parterre della nuova edizione di Uomini e donne. In un'intervista esclusiva pubblicata sul magazine del programma, in edicola da venerdì 11 dicembre, l'imprenditore partenopeo ha rivelato cosa regalerebbe a Maria De Filippi, Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato. Michele ha inoltre fatto un bilancio del 2020 che sta volgendo al termine e si è augurato di riuscire a trovare l'amore nel 2021.

Michele Dentice regalerebbe una serata in discoteca a Maria De Filippi

Michele Dentice, nel corso dell'intervista rilasciata per il settimanale di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande su ipotetici regali che farebbe per Natale, ad alcuni protagonisti del dating show di Canale 5.

In particolar modo, il cavaliere napoletano ha detto che, fra le donne del programma, farebbe un dono alla conduttrice e alla Comanducci: ''A Lucrezia regalerei una bottiglia di vino (ride, ndr) e una serata in discoteca a Maria, per quando sarà possibile tornarci''. Sull'insolita scelta di regalare una serata danzante a Maria De Filippi, Dentice ha affermato: ''Lo dico senza malizia, perché è una donna più grande di me, ma trovo Maria una donna stupenda, solare. Non ci ho parlato mai più di tre minuti, ma sento come se mi supportasse sempre''.

L'ipotetico regalo di Natale di Michele Dentice per Armando

Michele ha detto di aver scelto l'ipotetico regalo di Natale per Lucrezia, con un po' di malizia e lo ha ammesso sorridendo durante l'intervista.

Riguardo ai cavalieri del parterre di Uomini e Donne, Dentice ha detto che farebbe un regalo a Incarnato: ''Regalerei un po' di serenità e pace anche ad Armando. Penso sia un uomo che, da separato con una figlia, ha sofferto tantissimo, un po' come me''. L'imprenditore ha detto che anche il papà di Michelle meriterebbe un po' di tranquillità: ''Gli auguro di trovare una donna che lo capisca, anche se non deve essere facile farlo!''.

Il bilancio di Michele Dentice sul 2020 e le speranze per il 2021

Dentice ha fatto un bilancio del 2020 che sta per concludersi e, a tal proposito ha dichiarato che è stato un anno in cui è cresciuto tantissimo e ha capito che nella vita contano i fatti e non le parole e che: ''Il tempo è relativo e che, se si vuole fare una cosa, la si deve fare subito perché tutto può cambiare all'improvviso''.

Per il 2021, il body builder partenopeo, ha rivelato: ''Voglio lavorare e trovare una donna che mi faccia riprovare la voglia di avere altri figli. Che rinnovi questo mio sogno di una famiglia che da sempre mi caratterizza''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per vedere se Michele Dentice riuscirà a trovare la donna della sua vita.