Cambia la programmazione della soap di Canale 5 per il periodo natalizio. A farne le spese quest'anno è l'appuntamento quotidiano con Una vita che risulta sospeso per qualche settimana a differenza di quello con Beautiful e Il Segreto. La soap americana con protagonista Ridge Forrester e quella spagnola che vede protagonista la perfida donna Francisca Montenegro, proseguiranno la regolare messa in onda per tutto il periodo delle feste, tenendo così compagnia agli affezionati spettatori.

Dal 21 dicembre, la soap Una vita viene sospesa dal palinsesto Mediaset per lo stop natalizio

Nel dettaglio, la programmazione quotidiana di Canale 5 a partire dal giorno 21 dicembre prevede che alle 13:40 è confermato l'appuntamento quotidiano con la soap Beautiful, che continuerà ad andare in onda con il classico episodio della durata di 30 minuti circa.

Gli unici giorni in cui non ci sarà la messa in onda della soap opera a stelle e strisce su Canale 5 è per le giornate del 24 e 25 dicembre e molto probabilmente anche la giornata del 31.

Sospesa la programmazione di Una vita dal 21 dicembre

Situazione differente, invece, per quanto riguarda la programmazione della soap Una vita. Dal 21 dicembre in poi, la soap spagnola non figura nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e verrà sostituita dalla messa in onda di film a tema natalizio che occuperanno la prima parte del pomeriggio.

Le pellicole natalizie, infatti, saranno trasmesse dalle 14:10 alle 16:15 circa e quindi occuperanno anche lo slot orario della trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi che per un po' di settimane non sarà trasmessa per la consueta pausa.

La pausa di Una Vita proseguirà quasi sicuramente per tutto il periodo natalizio e gli appuntamenti inediti potrebbero tornare in onda direttamente a partire dal mese di gennaio, quando il palinsesto di Canale 5 tornerà ad essere quello abituale.

Prosegue l'appuntamento con Il segreto durante le feste natalizie

Possono gioire, invece, i fan della soap opera Il segreto.

Le anticipazioni della programmazione natalizia, infatti, rivelano che le avventure di donna Francisca e degli altri abitanti di Puente Viejo non si fermeranno. La messa in onda, infatti, è confermata per le ore 16:25 circa, subito dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip.

Come nel caso di Beautiful, anche Il segreto dovrebbe fermarsi soltanto durante le giornate di feste come Natale e Capodanno.

Restando in tema di soap opera del gruppo Mediaset, non sono previsti cambi programmazione neppure per Tempesta d'amore, la soap opera tedesca in onda su Rete 4 proseguirà la sua messa in onda in prima visione assoluta anche durante il periodo natalizio.