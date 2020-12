Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 21 dicembre fino al 27 dicembre. Logan rimarrà sorpresa e sconvolta dalla rivelazione che sarà Flo a donare il rene per Katie. Intanto, Brooke deciderà di non lasciarsi impietosire e affronterà ancora una volta Shauna, mentre Ridge, che vedrà tutta la scena, dirà alla sua donna Brooke di mostrare maggiore comprensione. Infine, Liam sarà pronto a raccontare a Wyatt quello che Flo ha deciso di fare per aiutare Katie, mentre Hope deciderà di scagliarsi contro Steffy per tutelare in tutti i modi la figlia Beth.

Prossime puntate, soap opera Beautiful: Thomas ascolterà una conversazione tra Ridge e Shauna

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, Thomas si ritroverà ad ascoltare di nascosto una conversazione molto compromettente tra Shauna e Ridge. Nel frattempo, Wyatt andrà da Flo per mostrare tutta la sua gratitudine per quello che ha deciso di fare a Katie. Intanto, Thomas sarà deciso ad affrontare Shauna dopo aver ascoltato la conversazione e le farà una proposta che la donna non potrà affatto rifiutare. Infine, Liam porterà la piccola Beth da Steffy senza dire nulla a Hope.

Prossimi episodi, soap opera Beautiful: Thomas e Zoe si vedranno fuori dall'appartamento di Vinny

Nei prossimi episodi della soap opera Beautiful, Brooke riferirà delle notizie su Reese Buckingham a Hope, mentre Zoe e Thomas decideranno di darsi un appuntamento fuori dall'abitazione di Vinny.

Intanto, Liam prometterà a Steffy che si impegnerà in tutti i modi per cercare di mantenere Beth nella sua vita. Nel frattempo, Hope verrà a conoscenza del gesto di Liam nel far vedere Beth a Steffy e la donna andrà su tutte le furie.

Spoiler Beautiful: Shauna deciderà di andare a trovare Ridge nel suo ufficio dopo aver incontrato Thomas

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Thomas condividerà il suo piano organizzato con Zoe e le chiederà di unirsi a lui per aiutarlo.

Nel frattempo, Shauna andrà a trovare Ridge a lavoro e gli dirà di aver incontrato Thomas e della proposta che non potrà rifiutare. Intanto Hope non riuscirà a mettere da parte tutto il suo nervosismo e si scontrerà con Steffy. Hope cercherà di tutelare la piccola Beth e vorrà tenerla il più lontano possibile da Steffy. Quest'ultima accetterà di mettersi da parte oppure tenterà in tutti i modi di riprendersi Beth per toglierla da Hope?

Per scoprire la trama di tutte le prossime puntate della soap opera americana Beautiful, bisognerà attendere le anticipazioni che andranno in onda in America.