Prosegue su Canale 5, anche durante il periodo delle festività natalizie, la programmazione della soap tv iberica Una vita. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 dicembre a sabato 2 gennaio, Felipe chiederà espressamente ad Andrade quanto dovrà pagare per liberare Marcia. L'uomo d'affari chiederà una cifra così alta, che l'avvocato dovrà chiedere un prestito a Ramon e Genoveva. Inoltre Cinta e Emilio potranno finalmente ufficializzare il loro fidanzamento.

Felipe pensa di usare i gioielli di Celia per salvare Marcia

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 28 dicembre al 2 gennaio, per evitare ulteriori critiche e pettegolezzi sul suo conto, Genoveva tornerà ad interessarsi alla questione del progetto riguardante il rimpatrio dei soldati feriti in Marocco.

Carmen deciderà di fare il rito cabrahighese della verticale in strada. In questo modo i Palacios supereranno le divergenze degli ultimi tempi. Felipe chiederà espressamente ad Andrade il prezzo per liberare Marcia e l'avvocato inizierà a cercare disperatamente denaro. L'Alvarez- Hermoso sarà disposto pure ad impiegare alcuni gioielli di Celia.

Emilio vuole sposare Cinta, ma Bellita non è d'accordo

Secondo le anticipazioni televisive degli episodi che saranno trasmessi fino a sabato 2 gennaio, Felipe dopo avere scoperto con grande amarezza che Mauro è ancora un poliziotto e che collabora con Mendez, opterà per salvare personalmente Marcia, senza contare sull'aiuto di nessuno. Intanto Servante sarà spaventato all'idea di dover volare e proverà a sottrarsi al dovere, tanto che Cesareo e Fabiana penseranno ad una vendetta.

Susana invece sembrerà depressa e Rosina le consiglierà di prendere parte ad un corso di disegno.

Nel frattempo Cinta sarà triste perché penserà che Emilio le stia nascondendo qualcosa e Bellita deciderà di discuterne con Felicia. Il Pasamar in realtà si presenterà a casa di Cinta con l'intenzione di chiederle di sposarlo, ma la madre della ragazza non mostrerà alcun entusiasmo.

Inoltre Genoveva si farà raccontare da Ursula tutto quello che sa su Marcia e offrirà il suo aiuto a Felipe, che però lo snobberà. In tutto questo l'uomo d'affari Cesar Andrade riceverà una chiamata da parte di una donna, la quale gli dirà di avere delle informazioni utili per lui.

Felipe decide di intervenire da solo per salvare Marcia

Giovedì 31 dicembre e venerdì 1 gennaio non andrà in onda la soap iberica e al suo posto saranno trasmessi rispettivamente il film di avventura "La figlia della sciamana" e "La figlia della sciamana 2- Il dono del serpente".

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 dicembre a sabato 2 gennaio, Felipe sarà stufo di attendere che la polizia intervenga per salvare Marcia e andrà direttamente da Andrade. È sua intenzione dirgli che pagherà qualunque somma di denaro per avere la sua donna. La cifra richiesta dall'uomo sarà però così elevata, che l'avvocato sarà costretto a chiedere un prestito a Ramon e Genoveva.

Nel frattempo Emilio renderà pubblico il suo fidanzamento con Cinta [VIDEO], grazie al benestare di José e Bellita, mentre Servante fingerà un dolore al piede per evitare di volare, ma Cesareo farà in modo di smascherarlo. Infine Susana grazie al disegno sembrerà essere felice, ma Casilda, Rosina e Felicia la penseranno in maniera del tutto diversa.