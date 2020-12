Le anticipazioni di Una vita riportano buone notizie per Emilio e Cinta. I due, dopo mille peripezie, riusciranno a diventare marito e moglie. I novelli sposi, subito dopo le nozze, lasceranno Acacias e si trasferiranno in Argentina, dove Cinta intraprenderà la carriera di cantante e attrice sulle orme della madre Bellita. Novità anche per Camino che si vedrà costretta a sposare Ildefonso Cortés pur non amandolo. La giovane Pasamar infatti, sarà innamorata della pittrice Maite. Un amore scandaloso per quei tempi e che Felicia cercherà di smorzare sul nascere. Ci riuscirà?

Una vita, spoiler: Cinta e Emilio si sposano

Una buona notizia giunge dalle anticipazioni di Una vita e relative alle puntate che i fan italiani vedranno su Canale 5 tra qualche settimana. Cinta ed Emilio dopo essere riusciti a far capitolare anche le loro madri, si saranno ufficialmente fidanzati e non tarderà ad arrivare anche il momento del loro matrimonio. I due ragazzi diventeranno quindi marito e moglie in una cerimonia molto toccante dove saranno presenti tutti i familiari.

Una vita, anticipazioni: Cinta e Emilio lasciano Acacias e vanno in Argentina

Archiviate le nozze di Emilio e Cinta, i due ragazzi si trasferiranno in Argentina per cominciare una nuova vita. Dopo poco tempo, giungerà ad Acacias un telegramma in cui Bellita verrà a sapere che la figlia avrà problemi con la gravidanza e per questo lei è José decideranno di partire per stare vicino a Cinta.

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, ci saranno novità anche in merito a Camino. La giovane si appresterà a diventare la moglie di un certo Idelfonso, un aristocratico scelto per lei dalla madre Felicia.

La sorella di Emilio innamorata di una donna, amore proibito a Una vita

Camino non sarà affatto felice della scelta fatta dalla madre, visto che il suo cuore batterà per una donna, la pittrice Maite.

Un amore proibito per l'epoca e che Felicia vorrà far morire sul nascere, per non creare ulteriore scandalo alla sua famiglia. Per questo, costringerà Camino a sposare Idelfonso. Quest'ultimo sarà all'oscuro dei reali sentimenti della neo moglie, che continuerà a soffrire per la lontananza della sua amata Maite. Quest'ultima intanto, sarà finita in carcere per delle false accuse di Felicia e, per uscire di prigione, sarà costretta a cedere al ricatto della Pasamar, che costringerà l'insegnante di disegno a stare lontana da Camino.

Come finirà questa intricata storyline? Per conoscerne gli sviluppi, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita. Si ricorda che la soap iberica, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.