Brutta notizia per i fan di Uomini e donne: il dating-show non andrà in onda all'inizio della prossima settimana. Il programma condotto da Maria De Filippi sarà sostituito da film di Natale lunedì 7 e martedì 8 dicembre, salvo poi tornare a far compagnia ai telespettatori mercoledì 9. Oggi, comunque, è prevista una nuova registrazione: in tarda serata dovrebbero iniziare a circolare sul web le anticipazioni di quello che accadrà in studio tra i vari protagonisti del cast.

Breve pausa per Uomini e Donne

Lunedì 7 e martedì 8 dicembre, Uomini e Donne non andrà in onda: è questa l'anticipazione che ha un po' deluso i fan nelle ultime ore.

Nel rispetto del giorno dell'Immacolata, la produzione del dating-show ha deciso di prendersi una piccola pausa, lasciando spazio a due film a tema natalizio.

'Christmas at the Palace' e 'Il destino sotto l'albero', sono le pellicole che saranno trasmesse su Canale 5 nei primi due giorni della prossima settimana, ovviamente nella fascia oraria solitamente occupata dalla trasmissione di Maria De Filippi. Questa breve 'vacanza' si interromperà già mercoledì 9 dicembre, quando il programma che permette a giovani e meno giovani di trovare l'anima gemella tornerà regolarmente in palinsesto con nuove puntate da proporre ai suoi affezionati telespettatori.

Nuova registrazione di Uomini e Donne in programma

Anche se non andrà in onda durante il ponte dell'Immacolata, Uomini e Donne va avanti con le sue regolari registrazioni settimanali.

Oggi, sabato 5 dicembre, è previsto che Maria De Filippi conduca un nuovo appuntamento con il suo dating-show, le cui anticipazioni dettagliate dovrebbero iniziare a circolare sul web già in serata.

La conduttrice ha deciso di lavorare anche nel giorno del suo compleanno. I tre tronisti, le dame e i cavalieri, dunque, tra qualche ora torneranno negli studi Elios per aggiornare i curiosi sulle loro frequentazioni: Davide, Sophie e Gianluca non dovrebbero essere molto lontani dalla scelta finale, anche perché il loro percorso in trasmissione è cominciato a settembre.

Gemma, Armando, Riccardo e Roberta, invece, informeranno il pubblico presente su quello che è successo in settimana nelle loro conoscenze: c'è curiosità nel sapere se il signor Maurizio si è lasciato andare con la Galgani dopo un'espressa richiesta di quest'ultima di poter vivere un appuntamento un po' più intimo del solito.

Aggiornamento sulle storie dei protagonisti

Quando Uomini e Donne ricomincerà, ovvero mercoledì 9 dicembre, ai telespettatori sarà mostrata una puntata registrata la scorsa settimana. Le anticipazioni che sono circolate sul web, hanno fatto sapere che Roberta ha interrotto la conoscenza con Riccardo dopo aver saputo che pretende un rapporto esclusivo ma lui vorrebbe uscire anche con altre dame.

Di Padua ha anche chiuso definitivamente con Michele dopo la notizia che ha chiesto il numero di telefono ad altre donne del parterre. Se Gemma e Armando continuano a frequentare rispettivamente Maurizio e Lucrezia, i tronisti più giovani sembrano vivere forti indecisioni: Davide, in particolare, non riesce ancora a capire chi gli piace di più tra Chiara e Beatrice.

Sebbene sia rimasto con solo due corteggiatrici da più di un mese, il pugliese si dice incerto su quale potrà essere la persona giusta per lui.

Sophie e Gianluca, invece, appaiono più lontani da una scelta rispetto al 'collega': il romano, per esempio, continua ad essere criticato dalle sua spasimanti, che pian piano si auto eliminano lasciandolo da solo in studio. Codegoni ha tre corteggiatori: il dolce Matteo, lo scaltro Antonio e la new entry Giorgio.