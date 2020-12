La registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre ci fornisce alcune novità sul trono classico. Le anticipazioni trapelate sul web, rivelano che Davide Donadei ha deciso di portare in esterna soltanto Chiara e l'ha baciata, pertanto Beatrice si è arrabbiata. Nonostante il tronista pugliese sembri essere sempre vicino a una scelta, anche nell'ultima registrazione non è stato in grado di prendere una decisione e, pertanto, le sue due corteggiatrici si sono lamentate. Per quanto riguarda il trono di Sophie, la modella milanese ha deciso di eliminare Antonio, mentre Armando e Brunilde hanno litigato.

Davide ancora indeciso, bacia in esterna Chiara

Il percorso di Davide Donadei all'interno di Uomini e Donne sembrava essere arrivato a destinazione nelle scorse puntate e il tronista aveva infatti dichiarato di essere vicino a una decisione. Nonostante in rete circolasse da qualche giorno l'ipotesi di una scelta imminente, il ristoratore pugliese, anche nella registrazione del 29 dicembre, non ha fatto ancora chiarezza nei suoi sentimenti. In settimana Davide ha deciso di uscire soltanto con Chiara e, rivolgendosi alla sua corteggiatrice le ha chiesto se fosse consapevole che potrebbe essere lei la ragazza che porterà fuori dal programma e Rebbi gli ha risposto di sì e l'ha baciata.

Beatrice si arrabbia, Maria De Filippi sprona Davide

Per quanto riguarda Beatrice, è stato fatto vedere il video della scorsa registrazione, quando Buonocore ha lasciato lo studio e Davide l'ha raggiunta.

In merito all'esterna fra Chiara e Donadei, Beatrice si è arrabbiata dopo aver visto il video e si è andata a sedere. La corteggiatrice è tornata al suo posto e il tronista, mentre parlavano, guardava sempre Chiara. Entrambe le corteggiatrici si sono lamentate con il ristoratore pugliese per via del suo essere sempre vicino alla scelta, a detta sua, ma di non essere ancora in grado di prendere una decisione.

Anche Maria De Filippi, di fronte alla situazione di stallo, ha provato a spronare Davide.

Sophie elimina Antonio, Armando litiga con Brunilde

Sophie Codegoni ha deciso di eliminare Antonio Borza, il corteggiatore romano che nelle scorse puntate aveva confessato alla tronista di essersi innamorato di lei. Per quanto riguarda invece il trono over, Armando ha litigato in studio con una delle dame del parterre che sta frequentando, Brunilde Habibi.

Sembrerebbe che Michele Dentice, il cavaliere napoletano che il 29 dicembre non era presente alla registrazione, abbia lasciato Uomini e Donne. Non resta che attendere ulteriori anticipazioni o la messa in onda delle puntate, per scoprire chi sceglierà Davide Donadei, fra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi.