La registrazione di Uomini e donne di venerdì 18 dicembre ci fornisce novità sul trono classico e sul triangolo formato da Davide e dalle sue due corteggiatrici Beatrice e Chiara. Il tronista pugliese, in settimana, ha scelto di portare fuori solo Rebbi e Buonocore, vedendo le immagini emozionanti di Donadei con Chiara, ha deciso di lasciare lo studio. Dopo la fine della registrazione, Beatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con un messaggio triste, che potrebbe fare riferimento a quanto accaduto durante la registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Beatrice non viene portata in esterna: Davide porta fuori solo Chiara

Nelle ultime settimane, Davide si è detto confuso riguardo ai due percorsi che da qualche mese sta portando avanti a Uomini e Donne con le sue corteggiatrici e, provando emozioni con entrambe, non è ancora arrivato a capire chi potrà essere la scelta. Nel corso della registrazione del 18 dicembre, si è scoperto che Donadei, in settimana, ha deciso di portare in esterna soltanto Chiara e i due hanno fatto un'uscita molto emozionante. Beatrice, che non è uscita nei giorni precedenti con il ristoratore pugliese, vedendo il filmato della coppia e la sintonia fra i due, è rimasta scossa.

L'esterna di Davide e Chiara è stata emozionante: Beatrice lascia lo studio

Durante la messa in onda delle immagini dell'esterna fra Chiara Rebbi e Davide, le persone presenti in studio si sono emozionate, compreso Gianni Sperti.

Beatrice, vedendo il filmato del tronista, del quale è innamorata, con un'altra ragazza, ha deciso di lasciare lo studio. Donadei non si è alzato per rincorrerla e non l'ha inseguita e, al momento, non è chiaro se la corteggiatrice tornerà in studio. L'unica cosa certa è che la delusione di Buonocore è stata tanta, al punto che, rientrata a casa, ha pubblicato un post molto triste sul suo profilo Instagram, che potrebbe far riferimento alla vicenda accaduta in studio nelle ore precedenti.

Il commento di Beatrice dopo la registrazione di Uomini e Donne

Beatrice ha pubblicato un post sulle sue storie social: ''Mi dispiace, piccola ragazza dagli occhi grandi, che sei capitata qui, forse in un altro mondo, in un altro tempo ti sarebbe andata meglio, ma tu nonostante tutto continui a sorridere alla vita''. Non è detto che Davide, non decida nei prossimi giorni di fare una sorpresa a Buonocore, facendola tornare in trasmissione.

Al momento, sembrerebbe che, anche se il tronista sia rimasto solo con un'unica corteggiatrice, non abbia ancora deciso di sceglierla. Non resta che attendere le prossime registrazioni di Uomini e Donne per scoprire se Beatrice continuerà il suo percorso nel dating show.