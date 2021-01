Cambio programmazione per la Serie TV Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima suor Angela. Settimana dopo settimana crescono sempre di più i consensi a favore di questa fiction che appassiona una media di circa sei milioni di spettatori a settimana, ma il prossimo giovedì 28 gennaio non ci sarà la quinta puntata in prime time su Rai 1. La serie tv, infatti, osserverà un turno di stop per lasciare spazio alla messa in onda di una partita di calcio valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni programmazione: salta la quinta puntata

Nel dettaglio, la programmazione di Rai 1 per la prima serata di giovedì 28 gennaio sarà completamente modificata e in prime time, al posto della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, sarà trasmesso l'appuntamento calcistico valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

A partire dalle 20:30 la rete ammiraglia della televisione di Stato trasmetterà l'incontro che vedrà scendere in campo il Napoli di mister Gattuso contro la vincente della sfida tra Roma e Spezia.

Il match di Coppa Italia occuperà tutto lo slot della prima serata e farà saltare non solo l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 6, ma anche quello con i Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time condotto da Amadeus.

Stop di una settimana per Che Dio ci aiuti 6: il 28 gennaio c'è la Coppa Italia in tv

Così suor Angela e le protagoniste del suo amato convento osserveranno un turno di riposo: la messa in onda della quinta puntata, infatti, slitta probabilmente a giovedì 4 febbraio, quando la fiction tornerà regolarmente in onda in prime time su Rai 1 con i nuovi episodi.

I colpi di scena non mancheranno. Le anticipazioni delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che ci sarà grande attenzione soprattutto sul rapporto che si verrà a creare tra Erasmo e Ginevra. L'ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio e si avvicinerà sempre più al nuovo arrivato in convento.

Erasmo e Ginevra sempre più vicini: anticipazioni Che Dio ci aiuti 6

Un rapporto che diventerà sempre più forte quello tra Erasmo e Ginevra: ma cosa accadrà tra i due? Scoccherà la scintilla dell'amore oppure si limiteranno a essere dei buoni amici?

Azzurra, invece, porterà avanti il suo nuovo percorso come novizia: una scelta di cui apparirà sempre più fiera e orgogliosa. Suor Angela, invece, continuerà a combattere con i demoni del suo passato: non solo suo padre ma anche il ritrovato Erasmo, che ha avuto a che fare con la suora protagonista della fiction del giovedì sera di Rai 1.