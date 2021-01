Dopo la 33^ puntata del Grande Fratello Vip, un sito di Gossip ha contattato il marito di Stefania Orlando per commentare quanto accaduto nella diretta del reality show. Simone Gianlorenzi ha detto la sua sull'intervista rilasciata da Andrea Roncato nonché ex marito della showgirl romana. Inoltre, ha commentato in modo negativo l'ennesimo prolungamento del programma.

'Stefania non è mai stata ingombrante'

Stefania Orlando durante la 33^ puntata del Grande Fratello Vip è stata messa al corrente dell'intervista rilasciata da Andrea Roncato a Live-Non è la d'Urso. L'attore ha spiegato che il matrimonio con la showgirl romana è durato dal 1997 al 1999, perché Stefania lo ha tradito.

Intervistato da un sito di gossip, l'attuale marito di Stefania Orlando ha fornito la sua versione dei fatti. Senza peli sulla lingua Simone Gianlorenzini ha esordito: "Andrea Roncato ha attaccato Stefania in maniera gratuita". Secondo il musicista, è curioso il modo in cui l'attore abbia deciso di parlare della fine del matrimonio solamente adesso che la sua ex moglie è "reclusa" al Grande Fratello Vip da 4 mesi. Per Gianlorenzi, l'atteggiamento di Roncato è stato poco delicato. Dopo anni, Simone sostiene che le dichiarazioni del 73enne sono tutto tranne che una dimostrazione d'affetto.

Gianlorenzi è rimasto perplesso per quello che ha sentito dire su Stefania: "Siamo passati da 'voi siete la mia famiglia' all'andare in prima serata a dire cose non vere".

L'attuale marito della Orlando ha precisato di essere in ottimi rapporti con Roncato e con la sua attuale moglie, compresa la compagna precedente. Inoltre, il musicista ha chiosato: "Stefania non è mai stata una donna ingombrante". Sulla base di quanto dichiarato Simone Gianlorenzi è convinto che Stefania Orlando abbia avuto una reazione pacata. Dunque, le lacrime versate in diretta sono state più che lecite.

Gianlorenzi contrario al prolungamento

Durante l'intervista Simone Gianlorenzi ha commentato in modo negativo la decisione di prolungare il Grande Fratello Vip per l'ennesima volta: "È una follia". Tutt'oggi il marito della showgirl romana ha spiegato di non essere a conoscenza sulla data della finale. Simone ha riferito che tenere 4 mesi delle persone chiuse all'interno di una casa con coinquilini che non si conoscono bene, è devastante per la tenuta mentale di un individuo.

Inoltre, Gianlorenzi ha precisato che anche i telespettatori sono stanchi di sostenere i loro beniamini. A detta del musicista, il Grande Fratello Vip ormai è diventato un gioco al massacro per tutti i concorrenti nessuno escluso. La lontananza da Stefania Orlando per Simone diventa ogni giorno più difficile: "La vede sotto attacco, stanca e sotto pressione. Mi dispiace non starle vicino".

La finale ideale di Simone Gianlorenzi è vedere sul podio sua moglie, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. Tuttavia, il musicista è convinto che il reality show stia indirizzando la finale su un'altra direzione: "Credo che vincerà Dayane, lo dico da ottobre".