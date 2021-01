Cambio programmazione per la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista l'attore Can Yaman. Le anticipazioni di queste ultime ore rivelano che all'orizzonte non ci sono delle buone notizie per tutti i fan e spettatori che in questi mesi si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Can e Sanem. A partire da giobedì 18 gennaio 2021, infatti, non ci sarà più spazio per le nuove puntate della serie in prime time, la quale sparisce dal palinsesto di Canale 5.

DayDreamer, anticipazioni programmazione: dal 28 gennaio sparisce dal palinsesto serale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che quella del 21 gennaio sarà l'ultima puntata prevista in prime time, dato che dal 28 gennaio Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto della prima serata di Canale 5.

Al posto della serie turca ci sarà un film che andrà ad occupare tutto lo slot della prima serata. E allora che fine farà la serie turca con Can e Sanem? Al momento da parte di Mediaset non ci sono ancora notizie su quella che sarà la programmazione futura della serie turca.

Il possibile ritorno di DayDreamer in daytime?

Non si esclude, però, che dopo la sospensione dalla prima serata (dove la serie non ha proprio brillato dal punto di vista degli ascolti) si possa optare per un ritorno in daytime, magari proprio di domenica pomeriggio, dove DayDreamer andava in onda prima di traslocare nella prestigiosa prima serata di Canale 5.

Del resto mancano ancora un po' di episodi prima che si arrivi alla conclusione di questa favola d'amore che ha appassionato il pubblico prima in estate e poi anche nei a mesi a seguire, permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di portarsi a casa dei risultati d'ascolto eccezionali in daytime, con picchi superiori al 22%.

Le nuove anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem si lasciano

E i colpi di scena non mancheranno negli episodi futuri di DayDreamer. Le anticipazioni turche, infatti, raccontano che tra Can e Sanem ci sarà un nuovo momento di rottura, complice il fatto che il fotografo non gradirà le bugie che verranno raccontate alla sua amata da Yigit.

Il perfido editore, infatti, farà credere a Sanem che sia stato Can a dare alle fiamme il manoscritto del suo primo libro e questa situazione finirà per creare dei momenti di tensione.

Il fotografo, mosso dall'ira, si scaglierà duramente contro Yigit al punto da colpirlo con un violento colpo al volto.

Sanem meravigliata da quel gesto, deciderà di mettere la parola "fine" alla sua relazione con il fotografo e gli chiederà di sparire dalla sua vita. A quel punto Can deciderà di lasciare Istanbul per un po' di tempo e di iniziare una nuova vita lontano da tutto e tutti.