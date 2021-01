Lunedì 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, ma le sorprese maggiori gli autori le avrebbero in programma per la diretta successiva, quella di venerdì 29. Alcuni siti anticipano che per contrastare l'esordio della nuova edizione de Il cantante mascherato su Rai 1, il reality Mediaset proporrà ai telespettatori l'ingresso in casa di Alda D'Eusanio e l'attesissimo confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter.

Colpi di scena in arrivo al GF Vip 5

La quinta edizione del GF Vip si prepara a tornare all'iniziale programmazione del doppio appuntamento settimanale: dal 25 gennaio, infatti, il reality tornerà in onda anche al venerdì sera fino alla finalissima.

Le anticipazioni che stanno circolando sulle prossime puntate, riguardano soprattutto quella che Alfonso Signorini condurrà il 29 gennaio: blog e siti d'informazione, infatti, hanno spoilerato che ci saranno ben due ingressi nella casa più spiata d'Italia.

I giornalisti sostengono che il primo personaggio famoso che parteciperà alla diretta che si scontrerà con il debutto de Il cantante mascherato 2, è Alda D'Eusanio: da giorni si vocifera che l'opinionista varcherà la porta rossa di Cinecittà probabilmente per restarci. L'ipotesi più accreditata, infatti, è che la donna venga presentata come una nuova concorrente del format di Canale 5, e questa novità potrebbe non far piacere a chi è recluso dallo scorso settembre e non vede l'ora di finire l'avventura.

I Zenga protagonisti della quinta edizione del GF Vip

Sempre nel corso della puntata del GF Vip del 29 gennaio, un altro personaggio molto discusso farà il suo ingresso nella casa. Se per Alda D'Eusanio si parla di un ruolo da concorrente, di Walter Zenga si dice che varcherà la porta rossa di Cinecittà soltanto per poco tempo, quello necessario per avere un confronto col figlio.

Da quando Andrea Zenga è entrato a far parte della quinta edizione del reality, si rincorrono le voci e le notizie sul suo controverso rapporto col papà: l'ex portiere della Nazionale, infatti, pare non ci sia quasi mai stato per il giovane, che è stato cresciuto dalla mamma e dal fratello Niccolò.

Quello che anticipato alcuni blog, è che venerdì prossimo i Zenga si ritroveranno faccia a faccia dopo tanti anni e Alfonso Signorini proverà a fargli fare pace.

Spoiler puntata GF Vip del 25 gennaio: eletta la prima finalista

Prima della puntata che vedrà entrare nella casa Alda D'Eusanio e Walter Zenga, i fan del GF Vip dovranno assistere a quella di lunedì 25 gennaio. Domani sera, infatti, Signorini condurrà un nuovo appuntamento con il reality-show, quello nel quale sarà decretata la prima finalista della quinta edizione.

Una settimana fa è stato aperto un televoto al positivo tra Giulia, Stefania, Dayane e Rosalinda: la concorrente che riceverà il maggior numero di preferenze dai telespettatori, otterrà il pass per la finalissima di fine febbraio.

Tra i temi che saranno affrontati tra poco più di 24 ore, potrebbe esserci anche la frase infelice che la Mello ha rivolto a Tommaso Zorzi e indirettamente anche agli autori del programma.

Per protestare per la musica che stava accompagnando la festa di sabato scorso, la brasiliana ha detto: "Adesso faccio anche io la malata mentale e poi vediamo".

"Lo assecondano sempre solo perché ha crisi d'ansia e problemi mentali", ha aggiunto la modella riferendosi all'influencer che secondo lei gli addetti ai lavori favorirebbero per scongiurare un suo possibile ritiro anticipato dalla trasmissione.

Tra i fan che hanno storto il naso per queste dichiarazioni di Dayane, c'è anche Gabriele Parpiglia: il giornalista ha chiesto che sia preso un provvedimento perché le affermazioni della sudamericana non sarebbero meno gravi delle offese che sono costate la squalifica a Filippo Nardi.