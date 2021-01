L'edizione del Grande Fratello Vip, iniziata lo scorso settembre e attualmente ancora in corso, rimarrà sicuramente nella storia del programma. La quinta edizione del GF, infatti, è il Reality Show con delle celebrità nelle vesti di concorrenti più lungo della storia dei reality in Italia. In una edizione dei record come questa, dunque, non c'è da stupirsi se, nelle prossime settimane, arriveranno nuove sorprese. E infatti nella puntata di venerdì 29 gennaio entrerà un'altra concorrente: Alda D'Eusanio.

Alda D'Eusanio sarà una concorrente a tutti gli effetti

La giornalista non entrerà nella casa in veste di ospite, ma bensì come una concorrente a tutti gli effetti.

La carriera televisiva della D'Eusanio è sicuramente piena di successi e programmi. Oltre che la conduzione dell'edizione notturna del Tg2, tra i più grandi successi della giornalista vi è sicuramente il programma Al posto tuo, da lei ideato e condotto con grandissimi risultati in termini di ascolti. Alda, negli ultimi tempi, è apparsa spesso in programmi Mediaset: fu una delle due opinioniste nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, fu spesso ospite del programma Cr4-La Repubblica delle Donne e, ultimamente, ha presenziato come opinionista a numerose puntate di Live-Non è la D'Urso. La D'Eusanio, se dovesse riuscire ad arrivare fino alla fine del percorso, starebbe nella casa per circa un mese: forse troppo poco, per una professionista dal carattere forte che, senza dubbio, sarebbe stata in grado di creare molte dinamiche se entrata fin dall'inizio del programma.

Nella puntata del 29 gennaio dovrebbe entrare in casa Walter Zenga

Ma le indiscrezioni relative alla puntata di venerdì 29 gennaio non si sono ancora concluse. Come riporta Tv Blog, infatti, per quella data Alfonso Signorini dovrebbe dare il benvenuto nella casa anche a Walter Zenga, ex calciatore e oggi allenatore di calcio. L'uomo entrerà nelle vesti di ospite e avrà un confronto con il figlio Andrea, concorrente del programma.

Nel corso delle scorse settimane, il giovane inquilino ha più volte parlato del rapporto che lo lega al padre. In particolare, Andrea ha ammesso di non aver avuto un buon rapporto con il papà Walter, "mai presente" nei momenti che, per il figlio, sono stati i più importanti. Per questo motivo, il giovane concorrente è arrivato ad ammettere di "non sapere" cosa possa significare avere un padre.

Alda D'Eusanio e Walter Zenga, dunque, varcheranno la porta rossa il prossimo venerdì. Una data importante, questa, anche per Rai 1. Sul canale ammiraglia Rai, infatti, in tale data è prevista la partenza de Il Cantante Mascherato, show condotto da Milly Carlucci e che nella scorsa edizione ha raccolto un buon consenso tra il pubblico. Di fatto, per i prossimi venerdì è atteso un duello a suon di ascolti tra due programmi molto amati dal pubblico.