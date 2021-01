Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV Il Commissario Ricciardi che vede protagonista Lino Guanciale. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo lunedì 1 febbraio andrà in onda la seconda delle sei puntate previste di questa prima stagione che ha tutte le carte in tavola per diventare uno dei grandi successi di questa stagione televisiva invernale. Il nuovo episodio in onda lunedì prossimo si intitola: "La condanna del sangue" e vedrà il commissario alle prese con un incontro molto importante ma anche con un nuovo caso da risolvere.

Il Commissario Ricciardi, anticipazioni della seconda puntata

Nel dettaglio, al centro della trama di questo secondo appuntamento ci saranno le vicende di Carmela Calise, una cartomante-usuraia che si diverte ad inventare il futuro e lo sbriciola tra le sue dita.

E così, mentre la città si apre alla primavera, nel suo solito trionfo di profumi e colori, il più tenero degli amori diventerà la peggiore delle condanne e spegnerà nel sangue anche il ricordo di questa che è stata un'antica passione.

L'incontro tra il commissario ed Enrica

Sarà, infatti, proprio l'indagine che ruoterà intorno alla morte della cartomante Carmela che spingerà il tenebroso commissario Luigi Ricciardi a fare un incontro importante.

Le anticipazioni di questa seconda puntata de Il Commissario Ricciardi in programma lunedì 1 febbraio in prime time su Rai 1, rivelano che ci sarà il primo incontro tra Luigi ed Enrica, una donna che col passare del tempo occuperà un posto importante all'interno della sua vita.

Il ritorno di Lino Guanciale con Il Commissario Ricciardi

Insomma un secondo appuntamento decisamente da non perdere per tutti li spettatori-fan della serie tv Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale che torna in onda in prime time dopo il grande successo de L'Allieva, la serie tv con Alessandra Mastronardi che lo ha visto protagonista della stagione autunnale con risultati d'ascolto eccezionali e una media di oltre 5 milioni di spettatori.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Tuttavia, il futuro de L'Allieva sembra essere fortemente in bilico e per il momento Lino Guanciale preferisce concentrarsi su questo nuovo appuntamento televisivo che lo vedrà protagonista del prime time di Rai 1 per sei settimane che si preannunciano scoppiettanti. Riuscirà la nuova fiction del lunedì sera a tener testa agli ascolti del Grande Fratello Vip 5 che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione?

In attesa di scoprire il verdetto auditel, per chi non potesse seguire tutti gli episodi in prima visione assoluta in tv, potrà rivedere gli episodi in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.