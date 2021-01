L’appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore continua dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle ore 15:55. Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nell’episodio in programmazione il 27 gennaio 2021, raccontano che ci sarà la tanto attesa svolta per i Cattaneo, infatti Federico (Alessandro Fella) si riconcilierà in modo definitivo con la madre Silvia (Marta Richeldi), smettendo quindi di portarle rancore.

La moglie di Luciano (Giorgio Lupano) dopo aver esultato di felicità per avere nuovamente sotto lo stesso tetto il proprio figlio, vedrà qualcosa che non si sarebbe aspettata: in particolare Clelia Calligaris (Enrica Pintore) si sentirà male sotto lo sguardo della sua rivale in amore.

Il Paradiso delle signore, trama 27 gennaio: Laura apprende che Gabriella ha baciato Salvatore

Nella 72^ puntata in onda su Rai 1 mercoledì 27 gennaio 2021, Gabriella, (Ilaria Rossi) stufa di continuare a nascondere ciò che è successo tra lei e Salvatore (Emanuel Caserio) durante la notte trascorsa in caffetteria, dirà la verità a Laura (Arianna Montefiori). Quest’ultima apprenderà che la talentuosa stilista si è baciata con il suo ex fidanzato proprio la sera in cui è venuto a mancare Arturo Bergamini, il padre di Cosimo (Alessandro Cosentini).

Intanto Federico - non appena verrà a conoscenza della gravidanza di Clelia - se ne andrà via dalla casa di Luciano, come era già intenzionato a fare. A sorpresa il giovane Cattaneo si renderà protagonista di un gesto inaspettato, poiché perdonerà finalmente la madre Silvia: quest’ultima - contenta di riavere al suo fianco il figlio - si recherà subito dal marito per ringraziarlo.

Rocco ha un sospetto su Irene, Clelia preoccupata

Uscendo dal Paradiso, la signora Cattaneo assisterà a una scena abbastanza sconcertante, poiché la capo commessa Calligaris avrà un nuovo malore, questa volta in sua presenza. Nel frattempo Rocco (Giancarlo Commare) sospetterà che Irene (Francesca Del Fra) avesse organizzato qualcosa per loro la sera prima nel grande magazzino: quest’ultima negherà, anche se l’intuizione del giovane siciliano sarà corretta.

Intanto Beatrice (Caterina Bertone) è ancora turbata per aver visto Giuseppe (Nicola Rignanese) sottomettere la consorte Agnese (Antonella Attili) al circolo e non rimarrà con le mani in mano. Infatti, la madre di Pietro (Andrea Savorelli) e Serena (Giulia Patrignani) suggerirà al cognato Vittorio (Alessandro Tersigni) una strategia per far tornare la signora Amato a lavorare al Paradiso.

Infine Clelia sarà parecchio preoccupata per il fatto che Silvia - sapendo del suo malessere - potrebbe non reagire bene, qualora dovesse venire a sapere della sua gravidanza.