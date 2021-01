Tra i volti più amati de Il Paradiso delle Signore 5 vi è quello di Nicoletta, interpretata dall'attrice Federica Girardello, assente da un po' di tempo dal cast della soap opera di Rai 1. Le anticipazioni per le puntate del 2021 parlavano di un fattibile ritorno in scena della coppia Riccardo-Nicoletta, i quali sarebbero rientrati a Milano dopo un lungo periodo trascorso a Parigi. Eppure non sembrerebbe certa la notizia del ritorno della coppia.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 2021: l'attrice di Nicoletta chiarisce sul ritorno

Nel dettaglio, era stato annunciato che Riccardo e Nicoletta sarebbero ritornati in città dato che la donna era riuscita ad ottenere l'annullamento del suo precedente matrimonio.

Avuto il consenso da parte della Sacra Rota, Nicoletta avrebbe avuto la possibilità di vivere il suo amore con Riccardo alla luce del giorno, nella Milano degli anni '60.

Eppure a fermare gli entusiasmi dei fan è stata proprio l'attrice Federica Girardello che, in una diretta Instagram, ha fatto sapere che in realtà non è previsto il ritorno del suo personaggio.

"Non so se Nicoletta tornerà, ma per ora non è previsto" ha ammesso l'attrice senza troppi mezzi termini e smentendo così le anticipazioni sulla soap.

Ma quello di Nicoletta non è l'unico ritorno per il 2021 de Il Paradiso delle signore che al momento non è previsto. Le anticipazioni della soap opera, infatti, rivelano che sicuramente fino alla fine di questa quinta stagione, il pubblico non rivedrà in scena neppure Roberta Pellegrino, interpretata dall'attrice Federica De Benedictis.

Non tornerà neppure la 'Venere' Roberta

A confermare l'uscita di scena e il fatto che non tornerà nei prossimi episodi, è stata proprio l'attrice, la quale ha fatto sapere che la scelta di abbandonare il cast de Il Paradiso delle signore è stata sua perché in questo momento della sua vita sente la necessità di staccare un po' la spina e di dedicare del tempo a se stessa e quindi alla sua vita privata.

Roberta, quindi, non tornerà a vestire i panni di una delle "Veneri" del Paradiso ma non si esclude che possa esserci qualche novità con la sesta stagione della soap, la quale dovrebbe essere confermata per la prossima stagione televisiva di Rai 1, sempre in daytime.

Si parla di un possibile ritorno de Il Paradiso delle signore anche in prima serata

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le ultime indiscrezioni rivelano che dopo il grande successo de Il Paradiso delle signore in daytime, non va escluso neppure un possibile ritorno della serie in prime time.

L'ipotesi sarebbe quella di realizzare degli speciali serali della serie con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, durante i quali approfondire tematiche che non sempre è possibile affrontare in episodi della durata di 30-35 minuti, come quelli che vanno in onda nel pomeriggio di Rai 1.