All'interno della casa del Grande Fratello Vip il clima continua a essere molto teso e con l'avvicinarsi della finalissima i confronti tra i concorrenti della casa si fanno sempre più aspri. Ultimamente Dayane Mello ha puntato il dito contro l'ex velino Pierpaolo Pretelli, accusandolo di non essersi mai esposto in questi mesi di permanenza all'interno della casa e apostrofandolo con il termine "cagnolino". Affermazioni che non sono piaciute per niente a Pierpaolo, il quale ha duramente sbottato contro Dayane, parlando di questa situazione con la sua fidanzata Giulia Salemi.

Dayane punzecchia Pierpaolo al GF Vip e lo definisce un 'cagnolino'

Nel dettaglio Dayane Mello parlando del percorso di Pierpaolo, all'interno della casa del GF Vip 5, lo ha accusato di non essersi espresso mai più di tanto e di aver vissuto nell'ombra delle sue storie d'amore.

Prima il flirt con Elisabetta Gregoraci che tuttavia si è rivelato un "buco nell'acqua" per il ragazzo e adesso la sua storia d'amore con Giulia Salemi che, al contrario, sembra promettere bene.

Dayane ha poi infierito ulteriormente nei confronti di Pretelli, arrivando a definirlo un "cagnolino" per il suo modo di fare con le donne. Parole che hanno ferito molto Pierpaolo, il quale non ha nascosto la sua amarezza parlandone proprio con Giulia Salemi.

Pierpaolo sbotta contro Dayane e l'accusa di avergli mancato di rispetto come padre

Quest'ultima, infatti, ha provato a parlare con Dayane della discussione che ha avuto in casa con Pierpaolo e la modella brasiliana le avrebbe detto di non aver gradito il modo di fare di Pretelli che in questi mesi non l'ha mai cercata e non ha mai provato ad avere un rapporto di amicizia con lei.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una scusa che non è piaciuta lo stesso a Pierpaolo, il quale ha ammesso di aver sempre portato rispetto a Dayane come donna e come madre all'interno della casa del GF Vip, accusandola poi di non aver fatto lo stesso nei suoi confronti come padre.

"Da madre qual è non ha avuto rispetto per me come padre, visto che mi ha descritto come un cagnolino, quando ho mio figlio a casa che mi guarda" ha sbottato Pierpaolo puntando il dito contro Dayane.

È amore tra Giulia e Pierpaolo al GF Vip

Insomma, sembrerebbe proprio di capire che il clima nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Dayane e Pierpaolo non sia proprio dei migliori. Cosa succederà a questo punto tra i due? Non va escluso che nel corso della nuova puntata serale di lunedì 18 gennaio possa esserci un confronto diretto tra i due Vipponi.

Di sicuro si tornerà a parlare del flirt tra Pierpaolo e Giulia Salemi, che ormai sono diventati la prima vera coppia a tutti gli effetti di questa edizione.