Prosegue il periodo d'oro dal punto di vista professionale per Can Yaman. L'attore turco che ha conquistato il successo con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, si appresta a fare il bis nel cuore del pubblico italiano, grazie ad una nuova serie che lo vedrà protagonista. Trattasi di Mr. Wrong, titolo internazionale della serie conosciuta in Turchia con il nome di Bay Yanlis, dove però non ha ottenuto proprio il successo sperato. Ma le fan italiane di Can, che sono in "adorazione" per l'attore attendono con trepidazione la messa in onda su Canale 5 che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Le prime anticipazioni su Mr. Wrong, la nuova serie tv con Can Yaman e Ozge Gurel

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla trama di Mr.

Wrong rivelano che questa volta Can vestirà i panni dell'affascinante Ozgur, un ristoratore proprietario di un noto locale alla moda, amante della bella vita e delle donne.

Al suo fianco in questa nuova avventura ci sarà un'attrice che, in passato, ha avuto già la possibilità di condividere con Can il set di una serie di successo. Parliamo di Ozge Gurel che il pubblico italiano ha conosciuto per aver recitato nella soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che venne trasmessa con grande successo nell'estate del 2018 su Canale 5.

Nelle puntate di Mr. Wrong, Ozge sarà Ezgi una giovane donna che dovrà fare i conti con le sue continue delusioni dal punto di vista sentimentale, al punto da non credere più in questo sentimento. La vita di Ezgi, però, muterà nel momento in cui avrà come vicino di casa l'aiutante Ozgur.

Il debutto di Mr. Wrong previsto al termine di DayDreamer

Le anticipazioni di Mr. Wrong raccontano che per Ezgi risulterà molto difficile riuscire a resistere al fascino del nuovo vicino interpretato da Can Yaman, ma ben presto anche per lui cambieranno un po' di cose e non si esclude che possa mettere al chiodo la sua "divisa" da dongiovanni che faceva perdere la testa alle donne.

Insomma gli ingredienti per far sì che il pubblico di Canale 5 si appassioni a questa nuova favola d'amore ci sono tutti. Ma quando debutterà Mr. Wrong sulla rete ammiraglia Mediaset? Al momento non ci sono ancora date ufficiali ma, molto probabilmente, la serie andrà in onda in prima serata al termine degli appuntamenti previsti con DayDreamer.

Can Yaman conquista la prima serata di Canale 5

Dopo il successo registrato in estate, Mediaset ha scelto di puntare su DayDreamer per la prima serata del giovedì e dal 7 gennaio, i nuovi episodi andranno in onda al termine di Striscia la notizia.

Una promozione a tutti gli effetti per la serie che vede protagonista la coppia composta da Can e Sanem e al termine delle puntate previste, ecco che dovrebbe arrivare Mr. Wrong. Riuscirà a bissare il successo di ascolti di DayDreamer? Al pubblico l'ardua sentenza finale.