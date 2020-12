Prosegue a gonfie vele la carriera di Can Yaman, l'attore turco che continua a mietere grandi successi nel nostro Paese. Dopo il successo di DayDreamer - Le ali del sogno, ecco che nel corso del 2021 Can sbarcherà su Canale 5 con un'altra Serie TV molto attesa dalle sue fan: trattasi di Mr. Wrong (titolo originario Bay Yanlis), dove questa volta vestirà i panni di un ristoratore e proprietario di un locale alla moda, amante della bella vita e delle donne. Una serie che, dal punto di vista della trama e degli intrecci, sembra promettere molto bene anche se in Turchia non è stata accolta positivamente dal pubblico.

Mr. Wrong con Can Yaman approda su Canale 5: le anticipazioni sulla programmazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla messa in onda di Mr.

Wrong rivelano che qualche settimana fa, Mediaset ha fatto sapere di aver acquistato i diritti di questo nuovo prodotto televisivo che vede Can Yaman come protagonista assoluto. Per vederla in onda, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

A fare un po' di chiarezza sulla programmazione di questa nuova fiction è stato un settimanale di tv. Ha svelato che le puntate di Mr. Wrong saranno trasmesse in prima visione assoluta al termine del ciclo di appuntamenti previsti con DayDreamer - Le ali del sogno.

Al termine di DayDreamer partirà Mr. Wrong

La serie turca che racconta le vicende di Can e Sanem attualmente è stata stoppata da Mediaset in daytime: riprenderà dal prossimo 7 gennaio 2021 con la messa in onda in prima serata. Ogni settimana verranno trasmessi tre episodi di fila della serie che, dalla scorsa estate ad oggi, ha registrato dei risultati d'ascolto molto importanti in daytime, riuscendo a conquistare il gradimento di oltre 2.5 milioni di spettatori.

A questo punto, quindi, non si esclude che la messa in onda di Mr. Wrong sia destinata per la stagione primaverile sempre sulla rete ammiraglia del Biscione che in questi anni ha accolto tutte le serie che vedevano Yaman nelle vesti di protagonista indiscusso.

Le prime anticipazioni sulla trama di Mr. Wrong

Le anticipazioni sulla trama di Mr. Wrong rivelano che Can questa volta si chiamerà Ozgur e sarà un ristoratore "sciupafemmine".

Al suo fianco ci sarà una vecchia conoscenza: trattasi di Ozge Gurel, l'attrice che aveva recitato con Yaman nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

Ozge sarà la giovane Ezgi, un'ingenua giovane donna delusa dall'amore che come vicino di casa si ritrova proprio l'aitante dongiovanni. Riuscirà a resistere al suo fascino? Lo scopriremo nel corso delle puntate di questa nuova serie che in Turchia è stata chiusa in anticipo per gli ascolti insoddisfacenti.