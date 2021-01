I colpi di scena nelle trame della soap Tempesta d'amore non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate tedesche che andranno in onda tra qualche tempo su Rete 4, rivelano che ci saranno delle importanti novità per la coppia Michael e Natascha. Dopo aver trascorso diversi anni assieme, i due si diranno addio in maniera definitiva ed entrambi saranno pronti a voltare pagina in maniera piuttosto sbrigativa, gettandosi così alle spalle il passato trascorso assieme.

Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Natascha chiude con Michael

Nel dettaglio, poche settimane dopo il ritorno di fiamma con suo marito, Natascha deciderà di chiudere il matrimonio con Michael.

La donna si innamorerà di un altro uomo e questa situazione la porterà ad iniziare una nuova vita lontana dal Furstenhof.

Un duro colpo per Michael che, in un primo momento, resterà abbastanza scosso da questo addio poi però riprenderà in mano anche lui le redini della sua vita e lo farà grazie all'arrivo del ciclone Rosalie Engel, la cui presenza non passerà affatto inosservata.

Le anticipazioni delle nuove puntate tedesche di Tempesta d'amore rivelano che Rosalie perderà la testa per l'aitante medico che, inizialmente, non sembrerà disposto a darle una possibilità, complice anche il fatto che la donna non è proprio affidabile al 100%.

Ritorna Rosalie e spiazzerà Michael con una dichiarazione d'amore

Ed effettivamente, Rosalie dimostrerà di non essere cambiata moltissimo: dopo il suo ritorno in città, la donna comincerà a fare i suoi giochetti sia con Michael che con Andrè.

Nonostante questo, però, il tempo farà in modo che Rosalie e il medico si avvicinino sempre più, al punto che la donna lo spiazzerà con una dichiarazione d'amore del tutto inattesa.

Michael, pur essendo lusingato dalle parole della donna, le confesserà di non essere pronto a gettarsi in una nuova storia d'amore data la recente fine del suo matrimonio.

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, però, rivelano che la Engel non si lascerà scoraggiare da questo rifiuto e andrà avanti per la sua strada, approfittando di ogni circostanza per poter stare al fianco del medico e trascorrere del tempo in sua compagnia.

Rosalie e Michael nuova coppia: anticipazioni tedesche Tempesta d'amore

Rosalie deciderà anche di lavorare su se stessa per diventare una persona migliore: il suo scopo, infatti, sarà quello di riconquistare la fiducia di Michael.

E alla fine ci riuscirà.

Gli spoiler della soap opera in onda su Rete 4, infatti, raccontano che tra Michael e Rosalie tornerà a riaccendersi la passione e i due diventeranno una nuova coppia a tutti gli effetti.