I fan di U&D aspettavano con ansia le anticipazioni della puntata registrata il 12 gennaio, soprattutto per sapere della scelta di Davide. Sul web, tuttavia, circolano anticipazioni riguardo all'ennesimo rinvio del finale del percorso del tronista, ancora fortemente indeciso tra Chiara e Beatrice. Non buone notizie anche per Gemma e per Roberta: Maurizio e Riccardo hanno deciso di chiudere o mettere in stand-by le loro frequentazioni.

Confusione e dubbi per Davide a U&D

Sembra essere ancora lontano dal concludersi il percorso di Davide alla ricerca dell'anima gemella: neppure nel corso della registrazione di U&D del 12 gennaio, infatti, il ragazzo ha preso una decisione tra le due corteggiatrici che sta conoscendo da mesi.

Le anticipazioni informano i fan del dating-show di cosa sia successo in settimana tra i protagonisti di questo "triangolo": Beatrice non si è presentata in esterna perché pensa di non essere ricambiata, mentre Chiara ha approfittato dell'uscita con il tronista per dargli un bacio passionale.

Esattamente come accaduto tra Sophie e Giorgio pochi giorni fa, il pugliese ha chiesto di spegnere le telecamere per potersi scambiare dolci effusioni con la sua spasimante. Maria De Filippi ha spiegato che questo tipo di smancerie non saranno trasmesse in televisione nel rispetto delle norme anti-Covid che anche i programmi devono seguire per dare il buon esempio alla gente a casa.

Gemma e Roberta 'scaricate' a U&D

Le anticipazioni della seconda registrazione di U&D del 2021, aggiornano i telespettatori su quello che non è successo tra Gemma e Maurizio durante la settimana.

Dopo aver chiuso la conoscenza con la Galgani sette giorni fa, in queste ore il cavaliere ha confermato tutto rifiutando un ritorno di fiamma tanto sperato dalla dama. Per la 70enne, però, è sceso un nuovo signore che lei ha deciso di conoscere con un po' di riserva.

Anche tra Roberta e Riccardo le cose non vanno benissimo: la Di Padua si è lamentata del comportamento che il pugliese ha avuto nel confronto con Ida Platano (quello trasmesso su Canale 5 l'11 gennaio) e lui, per tutta risposta, ha lasciato il centro dello studio infastidito.

Lucrezia ha deciso di mettere fine alla frequentazione con Armando, ma ha anche detto 'no' a cinque cavalieri che avrebbero voluto corteggiarla.

Sophie e Giorgio ai ferri corti a U&D

Se Davide è sempre più confuso in vista della scelta, la collega Sophie sembra avere le idee chiare su quale corteggiatore preferisce al momento. Nel corso della registrazione di U&D di martedì 12 gennaio, infatti, la bella tronista ha chiarito con Matteo e ha litigato furiosamente con Giorgio.

La discussione tra la milanese e il ragazzo che ha baciato la scorsa settimana, è iniziata nell'esterna che hanno fatto in settimana: la Codegoni si è lamentata dell'atteggiamento "passivo" che il giovane avrebbe in studio, per questo l'ha definito noioso.

Prima che Giorgio lasciasse gli Elios in preda all'ira, Sophia ha detto che il bacio che si sono dati a telecamere spente qualche giorno fa non le ha lasciato nulla, anzi se fossero stati soli lei non sarebbe andata oltre a quello. Queste anticipazioni non sono le uniche che i fan del dating-show di Canale 5 avranno questa settimana: domani, mercoledì 13 gennaio, è prevista un'altra registrazione e in serata saranno disponibili gli spoiler di quello che accadrà tra i vari protagonisti del cast.

L'attesa maggiore è per la scelta di Davide: non dovrebbe mancare molto al fidanzamento del tronista con una tra Chiara e Beatrice, ma la confusione che il ragazzo ha detto di provare ancora oggi, rende improbabile che il tutto possa accadere tra meno di 24 ore.