Continua l'appuntamento in prima visione assoluta con Un posto al sole: le anticipazioni delle nuove puntate, che andranno in onda dal 18 al 22 gennaio, rivelano che non cesseranno i colpi di scena, neanche dopo l'addio di Marina (Nino Soldano). Gli spoiler rivelano che al centro della narrazione ci sarà il difficile periodo che lega Leonardo a Filippo, il quale tenterà la fuga per mettersi in salvo. Intanto Serena deciderà di mettersi in contatto con i famigliari dell'ex fidanzato, verso il quale prova sempre più compassione. Vittorio dovrà fare invece i conti con la prima forte crisi con Alex.

Spoiler Upas al 22 gennaio: Filippo e Leonardo al centro della narrazione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo continuerà a vivere una situazione surreale e per questo deciderà di tentare la fuga per salvare la propria vita. Ancora una volta, però, i suoi piani andranno in fumo per colpa di Leonardo, pronto a creare nuovamente problemi. Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana svelano inoltre che, dopo una notte di forte sgomento, il giovane Sartori riuscirà a tornare a casa e a riabbracciare sua moglie Serena che, in quest'arco di tempo, è stata in forte apprensione. Dopo essersi accertati della riabilitazione di Leonardo, Filippo e Serena prenderanno la decisione di mettersi in contatto con la famiglia di Leonardo.

Sartori inizierà a provare sempre più compassione verso colui che fino a poco tempo prima era il suo rivale in amore. Nel momento in cui Leonardo rimarrà da solo, Filippo non se la sentirà di abbandonarlo.

Un posto al sole spoiler: Vittorio non molla Alex

Vittorio non riuscirà a non pensare ad Alex che ha deciso, inaspettatamente, di porre fine alla loro relazione.

Il giovane Del Bue tenterà l'impossibile per riconquistare il cuore della giovane ragazza. Come se non bastasse, nei prossimi episodi Vittorio avrà grattacapi anche in radio, dove Chiara pungerà molto il modus operanti del giovane. Per Vittorio, dunque, non ci saranno solo problemi sentimentali, ma anche lavorativi. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà costretto a riconoscere maggiori spazi a Lara.

Ilaria cercherà in tutti i modi di rientrare nella vita di Rossella. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano inoltre che la giovane e intraprendente Ilaria sarà pronta a porgere le sue scuse a Rossella per mettere una pietra sul passato e tornare a essere amiche.