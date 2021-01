Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate, in onda dall'11 al 17 gennaio, rivelano che ci saranno delle novità importanti legate a Marcia, la quale sarà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Intanto Susana non gradirà l'atteggiamento di Rosina, la quale ha cercato di fare di tutto per organizzare degli incontri galanti tra lei e Armando. Genoveva, invece, maturerà la decisione di liberarsi della sua domestica Ursula.

Una Vita, anticipazioni puntate 11-17 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate della soap Una Vita, trasmesse su Canale 5 a partire dall'11 gennaio in poi, rivelano che per Marcia arriverà il momento di essere sottoposta ad una delicata operazione e Genoveva deciderà di riunire tutti i suoi vicini per poter organizzare una preghiera in onore della donna e fare in modo che tutto possa andare nel migliore dei modi.

In questo modo, però, Genoveva cercherà di guadagnarsi anche credito tra i suoi stessi vicini che, in questo modo, potrebbero cambiare idea sul suo conto. Alla fine, dopo lunghe ore di angoscia, l'operazione andrà a buon fine. Marcia verrà riportata di nuovo all'interno della sua camera d'ospedale e poco dopo riaprirà gli occhi. Un'immensa gioia per Felipe che, finalmente, potrà riabbracciare la sua amata dopo la paura di poterla perdere per sempre.

Felipe chiede a Marcia di sposarlo

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita dall'11 al 17 gennaio rivelano che, dopo il grande spavento vissuto, Felipe deciderà di compiere il grande passo con Marcia. L'avvocato di Acacias, quindi, riuscirà a trovare un anello e con questo farà la sua proposta di matrimonio alla donna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Susana scoprirà che Rosina ha cercato di organizzare degli incontri tra lei e Armando e non la prenderà affatto bene. La "pettegola" del paese, infatti, la rimprovererà duramente per questi suoi tentativi e intanto Armando deciderà di invitare sia Susana che Felicia alla mostra di un suo amico pittore.

E poi ancora Genoveva proporrà a Felipe di far sistemare Marcia in casa con lei: una proposta che verrà scartata dall'avvocato, il quale sostiene di non fidarsi di Ursula. Susana, invece, comincerà ad evitare Armando ma al tempo stesso sarà gelosa del suo rapporto con Felicia.

Genoveva vuole liberarsi di Ursula: anticipazioni Una Vita al 17 gennaio

Gli spoiler della prossima settimana di Una Vita fino al 17 gennaio, inoltre, raccontano che Marcia uscirà dall'ospedale e andrà a vivere in casa con Felipe. Nel frattempo, Genoveva studierà un nuovo piano per disfarsi della sua domestica Ursula: quest'ultima, però, non vorrà andare via di casa e comincerà a minacciare la sua padrona. Del resto Ursula conosce molti dei segreti di Genoveva e così la minaccia dicendole che potrebbe rivelare delle informazioni tali da metterla nei guai.