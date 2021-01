I colpi di scena nella soap opera Il Paradiso delle Signore 5 non mancano mai e le anticipazioni sulle trame dei nuovi episodi in onda nel 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e novità per tutti i protagonisti. Occhi puntati in primis sulla contessa Adelaide che, continuerà a essere una delle protagoniste indiscusse della serie. Il suo passato, infatti, tornerà di nuovo a galla dato che Adelaide non ha detto proprio tutto sul suo ormai ex marito Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce in maniera del tutto misteriosa.

Adelaide nasconde un segreto su Achille: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Nel dettaglio, in seguito al suo ritorno dall'America, dove si trovava in viaggio di nozze assieme ad Achille Ravasi, la contessa Adelaide non ha proferito più parola sull'uomo.

Che fine ha fatto e perché non sono tornati insieme dagli Usa?

È questa la domanda che si sono posti i moltissimi fan che seguono ogni giorno le puntate della soap opera pomeridiana trasmessa su Rai 1 e ben presto a questa domanda arriverà una risposta.

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021, infatti, rivelano che effettivamente la contessa nasconde un segreto sul conto del suo ex marito Achille che, fino a questo momento, non ha reso ancora pubblico.

Umberto conosce la verità di Adelaide sull'ex marito Achille

L'unica persona che sa tutta la verità sulla questione "Achille Ravasi" è Umberto Guarnieri, colui che si recò negli Stati Uniti d'America per poter salvare la donna e riportarla di nuovo in Italia.

E così, per l'astuta contessa arriverà il momento della resa dei conti finale e di giocare a carte scoperte, facendo chiarezza una volta per tutte sul conto di Achille che, tuttavia, non ritornerà in scena nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Agnese messa sotto pressione dal marito: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame del 2021 della soap Il Paradiso delle signore rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Agnese. La donna, infatti, dovrà in primis affrontare suo figlio Salvatore e dargli tutte le giustificazioni sulla lettera scritta per Gabriella e che lei ha nascosto.

Poi ancora, Agnese verrà messa "sotto torchio" da suo marito Giuseppe: l'uomo, dopo essere rientrato a Milano in seguito a un lungo periodo di assenza, tornerà a esercitare il suo controllo da "capofamiglia" e questo suo modo di fare avrà delle pesanti conseguenze soprattutto sulla moglie.

La donna, infatti, non sarà libera di vivere la sua storia d'amore clandestina con Giuseppe e per i due potrebbe giungere il momento di dirsi addio in maniera definitiva.

E poi ancora le trame de Il Paradiso delle signore rivelano che a queste vicende se ne aggiungeranno anche delle nuove che vedranno protagonisti altri personaggi della serie ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Rocco diviso tra Irene e Maria: spoiler Il Paradiso delle signore 5

Ci sarà una storyline che avrà come protagonisti Rocco, Irene e Maria. Dopo la partenza di Maria per le vacanze natalizie, Rocco ha avuto modo di conoscere meglio e di affezionarsi ad Irene.

Il rapporto tra i due è diventato sempre più stretto e il ragazzo l'ha aiutata a mantenere anche il suo segreto in merito alla sua scelta di dormire nel Paradiso dopo degli screzi con suo padre.

Tuttavia, nel momento in cui Maria ritornerà di nuovo a Milano, per Rocco la situazione si farà più dura e a quel punto il ragazzo sarà chiamato a compiere una scelta definitiva.

Con quale delle due donne intende relazionarsi e andare oltre? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap.