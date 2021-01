Ariadna Romero è intervenuta nella diretta Instagram di Casa Chi per parlare dell’ex fidanzato Pierpaolo Pretelli. La modella ha confidato che la relazione con il concorrente del Grande Fratello Vip non è giunta al capolinea per un tradimento, ma per via del contratto firmato da Pierpaolo per il programma Temptation Island.

La versione della modella

Nelle scorse settimane Ariadna Romero è finita al centro del Gossip per un presunto ritorno di fiamma con Pierpaolo Pretelli. Tutto è cominciato con l’ex velino di Striscia la Notizia: dopo avere ricevuto una sorpresa dalla sua ex fidanzata, era apparso confuso.

Tuttavia, Pierpaolo poi si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi e il sogno dei fan si è spento sul nascere.

Intervenuta a Casa Chi, Ariadna ha spiegato che da parte sua non c’è più alcun sentimento. La modella si è detta sicura che anche Pierpaolo non prova più amore verso di lei: “Quando mi ha visto ha avuto un crollo e si è appoggiato a me”. La sudamericana ha riferito che tra i due c’è un rapporto di stima, perché dal loro amore è nato il piccolo Leonardo. In merito ai motivi della rottura, Romero ha precisato che la relazione non è finita per un tradimento. La diretta interessata ha confidato che in seguito ad una crisi di coppia aveva deciso di andare a Miami. Sebbene Ariadna fosse partita aveva chiesto a Pierpaolo di andarla a prendere.

Secondo Ariadna, Pretelli si fa troppo condizionare dal pensiero degli altri. Quando l’ex velino è andata a Miami a prendere la sua compagna e il suo bambino, ha dovuto confidare una cosa: aveva firmato un contratto per Temptation Island come tentatore.

Romero ha chiosato: “Mi è crollato il mondo addosso, pensavo di essere tornata con lui”. Ariadna per non vedere il percorso del suo fidanzato era andata a Cuba.

Una volta terminato il docu-reality, Pierpaolo ha richiamato la compagna per tornare in Italia. Quando la modella è tornata in Italia, però, è venuta a conoscenza di un’altra vicenda: “Io torno a settembre, lui a ottobre o novembre va a fare Uomini e Donne”. Come riferito dalla diretta interessata, è proprio in quel frangente che ha capito che la storia era terminata.

Ariadna Romero ha concluso sul capitolo legato a Pierpaolo Pretelli: “Non è l’uomo che vorrei nella mi vita”.

Il commento sui ‘Prelemi’

Durante l’intervista, Ariadna Romero ha espresso la sua opinione sul feeling dei “Prelemi” (ship nata dalla fusione del cognome Pretelli-Salemi). La bella sudamericana ha dichiarato di non avere problemi: “Sono single, se la vivono. È giusto così”. Ariadna ha rimproverato l’ex velino per avere risposto male alla mamma Margherita. Quest’ultima non ha apprezzato il nuovo flirt del figlio.

Infine, Romero ha precisato che fino ad oggi non ha mai presentato un uomo al figlio: “Il giorno in cui lo farò, sarò perché lo reputo l’uomo della mia vita”.